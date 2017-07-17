Yonder: The Cloud Catcher Chronicles'ta büyülü ve rahatlatıcı bir dünyayı keşfederek stres atabilirsiniz

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles geniş bir açık dünya içeren ve dinlendirici bir oyun tecrübesi sunan bir macera oyunu olarak tanımlanabilir.

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles bizi Gemea adlı fantastik bir dünyaya konuk ediyor. Bu dünya bir cennet gibi görünse de kötü bir sis bu toprakları kuşatmaya başlıyor ve insanları umutsuzluğu sürükliyor. Biz ise Gemea'yı keşfederek bu adanın gizemlerini çözmeye ve kendimizle ilgili sırları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles oyuncular oldukça büyük bir harita üzerinde yolculuk ederebilmekteler. Bu haritada tropik sahillerden karla kaplı dağlık alanlara kadar uzanan farklı mekanlar bulunuyor. Her mekanda farklı bir bitki örtüsü, farklı yaratıklar karşımıza çıkıyor. Ayrıca oyunda mevsimler, gece - gündüz döngüsü de yer alıyor. Oyunda adayı kaplayan kötü sisle mücadele etmek için Sprites adlı varlıkları bulmaya çalışmaktayız.

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles içinde oyuncular bir yere yerleşerek ekinlerini ekebiliyor, hayvanları evcilleştirebiliyor, balık tutabiliyor ve birşeyler inşa edebiliyor. Ayrıca oyunda marangozluk, terzilik, aşçılık gibi meslekler de yer alıyor.

Kendine has renklli bir görsel stile sahip olan Yonder: The Cloud Catcher Chronicles'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Service Pack 1 yüklü Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi

- 2.5 GHz Intel Core i5 2400S veya 4.0 GHz AMD FX 4320 işlemci

- 6 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD R9 270X ekran kartı

- DirectX 9.0

- 4 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı