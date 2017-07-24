Primal Needs modu ile Witcher 3'ü bir hayatta kalma oyununa dönüştürebilirsiniz

Witcher 3 Hayatta Kalma Modu ya da orijinal adıyla Primal Needs modu, eğer The Witcher 3 oyununa sahipseniz oyunu tekrar oynamnız için size geçerli bir sebep sunacak bir oyun modu.

Bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir Witcher 3 modu olan Primal Needs, temel olarak oyuna açlık, susuzluk ve yorgunluk dinamiklerini ekliyor ve oyuncuların tehlikeli düşmanların yanısıra doğal ihtiyaçlara karşı da mücadele etmesine imkan tanıyor.

Primal Needs modunu yüklediğinizde oyunda aç kaldığınız durumlarda canınız yavaşça azalmaya başlıyor. Oyunda bulacağınız yemekleri tükettiğinizde ise açlığınızı giderebiliyorsunuz. Susuz kalmanız ise savaş yeteneğinizi etkiliyor ve susuz kaldığınızda daha az stamina sahibi oluyorsunuz. Oyundaki herhangi bir içecek susuzluğunuzu gidermenize yardımcı oluyor.

Eğer oyunda uzun bir süre yolculuk eder, sıkça savaşa girerseniz yorgunluk seviyeniz artıyor. Yorgun düştüğünüzde ise savaşta bloklama ve saldırılardan kaçma gibi belli eylemleri yapamıyor, savaş dışında koşamıyorsunuz. Meditasyon yaptığınızda yorgunluğunuzu azaltabiliyorsunuz.

Primal Needs oyundaki yiyecekler üzerinde de değişiklik yapıyor ve yiyeceklere son kullanma tarihi ekleniyor. Modla gelen açlık, susuzluk ve yorgunluk dinamiklerinin herhangi birini kapatmanıza izin veriliyor.

Primal Needs Nasıl Yüklenir

Primal Needs modunu yükleyebilmek için arşiv dosyasının içindeki büyün dosyaları Witcher 3'ün bilgisayarınızda kurulu olduğu klasöre kopyalamanız yeterli. Bu işlemden önce oyun dosyalarınızı yedeklemenizi tavsiye ediyoruz. Bu sayede olası uyumsuzluklar sonucu oyunu eski haline geri döndürebilirsiniz.