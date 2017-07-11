Vahşi Batı temalı Wild West Online bilgisayarların Red Dead Redemption'ı olarak tanımlanabilir

Wild West Online oyunculara Vahşi Batı'da geçen heyecanlı bir maceraya dahil olma imkanı veren MMO türünde bir kovboy oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarların Red Dead Redemption'ı olarak tanımlanan WWO'da oyuncular maceralarına kendi kahramanlarını yaratarak başlıyorlar. Kahramanınızın cinsiyetini, saç ve ten rengini, yüzündeki izleri belirleyebiliyoruz. Ayrıca oyundaki dükkanları ziyaret ederek yeni kıyafetler, kovboy şapkaları ve aksesuarlar satın alabilmekte ve kahramanımızın görünüşünü kişiselleştirebilmekteyiz.

Açık dünya tabanlı bir oyun olan Wild West Online'da oyuncular kasabalarda görev almak için ilan panolarındaki gazeteleri okuyabiliyorlar veya salonu ziyaret ederek buradaki NPC'lerle konuşabiliyorlar. Ayrıca arananlar listesindeki suçluların peşine de düşebiliyoruz. Kasabalarda diğer oyuncularla sosyal etkileşime de girebilirsiniz. Salonlarda kumar oynamanıza, içki içmenize ve bar kavgaları yapmanıza izin veriliyor. Etrafta gördüğünüz eşyaları çalarken yakalandığınızda ise saygınlık kaybediyor, belli bir noktadan sonra suçlu olarak ilan edilerek başınıza ödül konuluyor.

Wild West Online'da görevleri yapıp para kazanabileceğiniz gibi diğer oyuncularla PvP savaşları da yapabilmektesiniz. Oyundaki silah duellolarında kullanabileceğiniz döneme özgü birçok farklı silah bulunmakta. Oyunun açık dünyasında at ile yolculuk edebilmektesiniz. Bunun yanında dinlenme kulübelerini ziyaret edebiliyor, fazla eşyalarınızı sandığınıza yerleştirebiliyor, kıyafetlerinizi değiştirebiliyorsunuz.

Wild West Online'da crafting sistemi de bulunuyor. Oyun dünyasını keşfederek toplayacağınız kaynaklarla kendi eşyalarınızı yapabiliyorsunuz.

Wild West Online oldukça güzel grafiklerle süslenmiş bir oyun. Oyunu dilerseniz bir FPS oyunu gibi 1. şahıs kamera açısıyla, dilerseniz bir TPS oyunu gibi 3. şahıs bakış açısıyla oynayabilirsiniz.