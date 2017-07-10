Wild Guns Reloaded bize atari oyunlarının benzersiz eğlencesini tekrar yaşatıyor

Wild Guns Reloaded, 80'li ve 90'lı yıllarda arcade oyun makinelerinin yer aldığı atari salonlarında oynadığımız oyunların karakterlerine sadık olarak geliştirilmiş shoot em up türünde bir aksiyon oyunu.

Bu eğlenceli 2 boyutlu retro tarzdaki kovboy oyunu bize Vahşi Batı'da geçen sürükleyici bir macera sunuyor. Oyunda 4 farklı kahraman seçeneğine sahibiz. Kahramanımızı seçtikten sonra maceramıza başlıyor ve düşmanlarımızla çarpışıyoruz. Seçtiğimiz her kahraman kendine özel silahlarlar kullanıyor ve farklı bir oynanış tecrübesi sunuyor.

Wild Guns Reloaded'da bir yandan ekranın farklı yerinden çıkan düşmanlara ateş ederken diğer yandan zıplayarak ve yerden yuvarlanarak düşman ateşinden kaçıyoruz. Bölümlerde ilerleyip belli sayıda düşmanı yok edince boss savaşlarına geçiş yapıyoruz. Bu savaşlarda daha da dikkatli olmamız ve özel taktikler izlememiz gerekiyor.

Wild Guns Reloaded'ı aynı bilgisayarda 4 arkadaş birlikte oynayabilmeniz mümkün.

Wild Guns Reloaded düşük sistem gereksinimlerine sahip ve bu sayede eski bilgisayarlarda da rahatça çalışabiliyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz çift çekirdekli işlemci

- 1 GB RAM

- DirectX 11 destekli ekran kartı (Nvidia GTX 400 serisi veya AMD HD 6000 serisi)

- DirectX 11

- 1 GB boş depolama alanı

- DirectSound uyumlu ses kartı

- İnternet bağlantısı