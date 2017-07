welcome to heaven'da cennete girmek isteyen insanları denetliyoruz

welcome to heaven eğer Papers, Please benzeri oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız hoşunuza gidebilecek bir macera oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan welcome to heaven'da cennetin kapısında bekleyerek cennete girmek isteyen insanların taleplerini değerlendiren bir varlığın yerine geçiyoruz. Papers, Please'deki yapıda ise bir gmürük memuru oluyor, ülkeler arasında geçiş yapan insanları değerlendirerek açıklarını ve gizledikleri şeyleri ortaya çıkarıyorduk. welcome to heaven'de görev yerimiz değişiyor; fakat yaptığımız iş değişmiyor.

welcome to heaven'da karşımıza birçok farklı insan çıkıyor. Bu insanların herbiri farklı bir hikayeye sahip; fakat her hikaye doğru olmayabiliyor. Bu nedenle araştırma yapmamız, insanların söylediklerinin arkasında hangi gerçeklerin yattığını bulmamız gerekiyor. Oyunda masum görünen insanların büyük günahlar işlediğini görebilmekteyiz.

welcome to heaven 90'lı yıllardan kalan grafiklere sahip, oyunun ana ağırlığının görsellikten çok hikayede olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 2 yüklü Windows XP işletim sistemi

- DirectX 11

- 250 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

