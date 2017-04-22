Warhammer 40,000: Dawn of War III, eğer Warhammer evrenini özlediyseniz size aradığınız eğlenceyi sunacak bir strateji oyunu.

Hatırlanacağı üzere önceki Dawn of War oyunları iyi inceleme notları almış, oyun severlerin beğenisini kazanmıştı. Serinin son oyununun üzerinden de uzun bir zaman geçti. Neyse ki Warhammer 40,000: Dawn of War III'ün geliştirildiği duyuruldu ve oyundan görüntüler paylaşıldı. Warhammer evreninde yeni bir maceraya atılacağımız oyunda Ork, Space Marine ve Eldar ırklarından biriyle savaşlara katılabilmekteyiz.

Warhammer 40,000: Dawn of War III, önceki oyunlar gibi çok sayıda askerin ve aracın aynı anda savaştığı karşılaşmalara yer verirken seriye dev birimleri kazandırıyor. Oyunda dev savaş birimleriyle düşman birliklerimize ölüm yağdırabiliyoruz. Bunun yanısıra süper yeteneklere de sahibiz. Bu yetenekler sayesinde bombardımanlar ve fırtınalar başlatabilmeketyiz.

Warhammer 40,000: Dawn of War III'ü dilerseniz tek başınıza oynayabilir ve senaryo modlarını tamamlamaya çalışabilir, dilerseniz çok oyunculu oyun modunda diğer oyuncuların ordularıyla kendi ordularınızı çarpıştırabilirsiniz. Oldukça güzel görünen grafiklere sahip Warhammer 40,000: Dawn of War III'ün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Son güncellemelere sahip Windows 7 işletim sistemi

- 3 GHz Intel Core i3 veya eşdeğer özelliklere sahip AMD işlemci

- 4 GB RAM, 1 GB video bellek

- Nvidia GeForce 460 veya AMD Radeon HD 6950 ekran kartı

- DirectX 11

- 50 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı