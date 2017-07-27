Virus Z'de dört bir yandan sizi sıkıştıran zombilerle savaşacaksınız

Virus Z eğer gerilimi ve heyecanı seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir zombi oyunu.

Virus Z'de zombi salgını nedeniyle medeniyetin yok olduğuna şahit oluyoruz. Şehirlerdeki sokaklar zombiler tarafından istila edilirken hayatta kalmamızı sağlayacak kaynaklara erişim güçleşiyor. Biz ise partnerimizle bu cehennemden kurtulmaya çalışıyoruz. Bu iş için silahlarımızı kuşanarak zombi sürüleri ile dolu meydanlara çıkmamız ve tehlikeli bir mücadeleye girişmemiz gerekiyor.

Virus Z, 3. şahıs kamera açısıyla oynanıyor ve zombiler bir hayli hızlı hareket ediyor. Bu nedenle hem reflekslerimizi etkili bir şekilde kullanmamız, hem de atışlarımızı isabet ettirmemiz büyük öneme sahip. Oyuncular Virus Z'de beyzbol sopaları gibi yakın mesafede etkili silahların yanısıra tabanca, tüfek ve bomba silahları gibi ateşli silahları da kullanabiliyorlar. Ayrıca oyunda karşımıza sıradan zombilerin haricinde dev mutant zombiler gibi güçlü düşmanlar da çıkabiliyor.

Virus Z ortalama bir grafik kalitesine sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1.5 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- GeForce ekran kartı

- DirectX 9.0

- 600 MB boş depolama alanı