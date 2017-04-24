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Veil of Crows
TamindirOyunStratejiVeil Of Crows - Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu

Veil of Crows

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Editör Puanı: 4/5
4
Veil of Crows
Veil of Crows
Veil of Crows
Veil of Crows
Veil of Crows
Veil of Crows
Veil of Crows

Veil of Crows'da binaları yıkabiliyor, köyleri, kaleleri ve şehirleri kuşatabiliyorsunuz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Veil of Crows savaş dinamikleri ve sandbox yapısıyla dikkat çeken, RPG elementlerine de yer veren bir gerçek zamanlı strateji oyunu olarak tanımlanabilir.

Bizi alternatif bir Orta Çağ dünyasına konuk eden Veil of Crows'da oyuncular dünya hakimiyeti için savaşmaktalar. Oyuna başlarken tek bir kahramanı ve emrindeki askerleri kontrol ediyoruz. Oyunda ilerledikçe köyleri istila ediyor, ordumuzu büyütüyor ve bir RPG oyununda olduğu gibi kahramanımızı geliştirerek daha da güçleniyoruz. Sonrasında ise kaleleri ve şehirleri kuşatabiliyoruz.

Veil of Crows'da kahramanınızla ve askerleriyle başladığınız maceranızda kahramanınız öldüğünde oyun sonlanıyor; fakat kahramanınız öldükten sonra oyun sıfırlanmıyor. Oyun dünyasında yarattığınız değişiklikler kalıcı oluyor. Yeniden oyuna başladığınızda da var olan şartlar devam ediyor. Oyunu sandbox yapısı bize oyun dünyasını şekillendirme imkanı vermekte.

Veil of Crows'daki savaşlarda yüzlerce askeri ekranda görebiliyor, binaları yıkabiliyor ve etrafın kan gölüne döndüğünü görebiliyorsunuz. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.5 GHz işlemci

- 16 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı

- DirectX 9.0

- 6 GB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Kerry Fawdray
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