UnnyWorld'de kalemizi inşa ediyor, online arenalarda rakiplerimize karşı savaşıyoruz

UnnyWorld kenhdine has oyun dinamikleriyle ilginç ve bir o kadar da eğlenceli oyun deneyimi yaşatan bir MOBA oyunu olarak özetlenebilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan UnnyWorld'de oyuncular kendi gezegenlerini inşa ederek savaşmaktalar. Her oyuncu, küçük bir gezegen şeklindeki küresel haritada öncelikle kalesini inşa ediyor ve bu kalesini çeşitli kuleler ve canavarlarla savunmaya çalışıyor. Savaş başladığında ise kahramanlarımızı kontrol ederek bir yandan kalemizin düşmemesi için, bir yandan da rakip takımın kalesini ele geçirmek için mücadele ediyoruz.

UnnyWorld'deki 3'e 3 arena savaşlarında altın kazanabiliyor ve bu altınları kahramanlarımızı geliştirmek için kullanabiliyoruz. Ayrıca kalemizi, savunma kulelerimizi geliştirebiliyor ve canavarlar kiralayarak ek koruma sahibi olabiliyoruz. Yani UnnyWorld derin taktiksel bir yapıya sahip.

UnnyWorld'ün en ilginç yönü ise oyundaki büyüleri ekranda çizerek yapabiliyor oluşunuz. Belli hareketleri ekranda çizdiğinizde özel saldırıları gerçekleştirebilmektesiniz.

UnnyWorld eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabilecek düşük sistem gereksinimli bir oyun. UnnyWorld'ün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 800 MHz x86 altyapısına sahip işlemci

- 512 MB RAM

- 64 MB video belleğe sahip DirectX uyumlu ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 500 MB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme



