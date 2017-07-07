Trophy Fishing 2'de gerçekçi bir 3 boyutlu balık tutma tecrübesi yaşayabilirsiniz

Trophy Fishing 2 eğer gerçekçi bir balık tutma tecrübesi yaşamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir simülasyon oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir balık tutma oyunu olan Trophy Fishing 2, hem görsel hem de oynanış olarak size detaylı bir oyun tecrübesi yaşatmayı hedefliyor. Trophy Fishing 2'de çeşitli mekanlar ve haritalarda balık avına çıkmaktayız. Oyunda toplamda 650'den fazla balık türü yer alıyor, bu balıklar doğal yaşam alanlarıyla uygun olarak oyundaki mekanlara yerleştiriliyor.

Trophy Fishing 2'de 100 farklı yem türü ve 3 farklı olta türü ile ava çıkmaktayız. Avlamayı düşündüğümüz balığa uygun bir olta ve yem seçimi yapammız gerekmekte. Eğer hangi olta veya yemi seçeceğinizden emin değilseniz oyun içinde yer alan ansiklopediden faydalanarak balık türlerini araştırabilir, hangi yem ve oltaları kullanmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Trophy Fishing içinde diğer oyuncularla sohbet etmek için sohbet odalarına katılabiliyorsunuz. Oyun fotoğraf kalitesinde grafikler sunmakta. Trophy Fishing 2'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- 256 MB video belleğe ve Shader Model 3.0 desteğine sahip ekran kartı

- DİrectX 9.0c

- İnternet bağlantısı

- 300 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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