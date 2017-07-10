Tower of Time sürükleyici bir hikaye, güzel grafikler ve eğlenceli bir oynanışı birleştiriyor

Tower of Time oyuncuları büyünün ve teknolojinin bir arada bulunduğu bir dünyaya konuk eden bir RPG oyunu.

Bilgisayarlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olan Tower of Time'da Artara adlı fantastik dünyaya konuk oluyoruz. Yüzyıllar önce barış içinde yaşayan Artara gizemli bir olaya tanık oluyor, yerde çatlaklar oluşuyor ve gökyüzü kararıyor. Sonuçta Artara kalıcı olarak değişiyor. Biz Artara'daki genç bir maceracının yerine geçiyoruz. Kahramanımız bir gün, yaşanan bir deprem sonucu kendisini gizemli bir kulenin yakınında buluyor. O günden sonra kahramanımız sürekli kuleye doğru karşı konulamaz bir şekilde çekildiğini hissediyor. Kulenin derinliklerinde nelerin bulunduğunu keşfetmek için de yanına başka maceracıları alıyor ve serüvene atılıyor.

Oyunda bize 7 farklı kahraman sınıfı seçeneği sunuluyor. Bu kahramanlardan bir takım kurarak maceraya atılıyor, zindanlara dalıyor, düşmanlarımızla savaşıp seviye atlıyoruz ve ganimetleri topluyoruz. Oyundaki karakter gelişim sistemi ise bir hayli değişik. Tower of Time'da tecrübe puanı kazanmak yerine antik bilgileri topluyor ve bu sayede yeni yeteneklerin kilidini açıyoruz.

Tower of Time'ın savaş sistemi gerçek zamanlı olsa da dilerseniz zamanı durdurup komutlar verebiliyor, dilerseniz zamanı yavaşlatarak savaşabiliyorsunuz. Bu da oyuna esnek bir yapı kazandırıyor. Tower of Time minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core .3 veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 560 veya eşdeğer özelliklere sahip bir ekran kartı

- DirectX 11

- 10 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı