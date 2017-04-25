Tomb Raider Web, Core Design tarafından geliştirilen ve Eidos tarafından yayınlanan ilk Tomb Raider oyununu internet tarayıcılarımıza taşıyan OpenLara projesinin ürünü.

Tomb Raider Web sayesinde Lara Croft'un 1996 yılında çıkış yapan orijinal oyununu internet tarayıcılarımız üzerinde oynabiliyoruz. Buna ek olarak oyun belli geliştirmelerle birlikte gelmekte. Orijinal Tomb Raider oyununda kullanılan oyun motoru OpenLara projesi ile yenileniyor. Tomb Raider Web'in sunduğu geliştirmeler ve yenilikler şunlar:

- Oyundaki 30 FPS kilidi kaldırılıyor ve oyun daha akıcı bir şekilde oynanabiliyor

- Işık efektleri iyileştiriliyor

- Oyunun klasik 3. şahıs kamera açısının yanısra birinci şahıs kamera açısı da kullanılabiliyor

- Fare ile kamera kontrol edilebiliyor

- Oyun gamepad ile oynanabiliyor

- Zaman yavaşlatılıp hızlandırılabiliyor

Tomb Raider Web'i dilerseniz küçük pencere içinde dilerseniz tam ekran oynayabilirsiniz. Tomb Raider Web, oyunun 2. bölümü olan ve Antik Maya tapınaklarında geçen City of Vilcabamba bölümünü içeriyor. Oyuncular kendi bölümlerini veya Lara Croft kıyafetlerini yükleyip oyunu oynayabiliyorlar.