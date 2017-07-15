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The Overdreamer
TamindirOyunMacera Ve RPGThe Overdreamer

The Overdreamer

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Editör Puanı: 4/5
4
The Overdreamer
The Overdreamer
The Overdreamer
The Overdreamer
The Overdreamer
The Overdreamer
The Overdreamer

Korku Oyunu

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

The Overdreamer, yaşadığımız kabustan kurtulmaya çalışıyoruz

The Overdreamer hem oyun yapısı hem de hikaye bakımından ilginç bir korku oyunu

Atmosferiyle öne çıkan The Overdreamer'da Niki adlı küçük kızın macerasına dahil oluyoruz. Kahramanımız, ne zaman yatağa gittiğini hatırlamasa da kendisini bir kabus içinde buluyor. Kısa bir süre sonra da uyanarak bu kabustan kurtulamadığını, rüyanın tamamen kendisine bile ait olmadığını keşfediyor. Biz de kahramanımıza kabustan çıkış yolunu bulması için yardımcı oluyoruz.

The Overdreamer'de psikolojik bir savaşa katılıyor, bu savaşta zayıf olan taraf da biziz. Karşımıza çıkan yaratıklar bizi tek bir hamlede öldürebilecek kapasitedeler. Bu yaratıklarla baş etmek için ise zekamızı kullanmamız gerekiyor. Karşımıza çıkan bulmacaları çözerek oyun boyunca ilerliyor, toplayacağımız eşyaları birleştirerek tehlikeleri aşıyoruz.

The Overdreamer eski bilgisayarlarda bile çalışabilecek bir oyun. The Overdreamer'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.9 GHz çift çekirdekli işlemci

- 3 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 800 MB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Hars
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