Animeleri ve uçuk aksiyonu seviyorsanız The Initial'ı kaçırmayın

The Initial eğer Devil May Cry ve Nier: Automata gibi oyunları seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz hack & slash türünde bir aksiyon oyunu.

Animeleri aratmayacak bir yapıda olan The Initial, tıpkı animelerde olduğu gibi yüksek dozda aksiyonu fantastik bir hikayeyle birleştiriyor. Oyunda SPE adlı özel bir bölgede geçen bir hikaye konu alınıyor. Bu bölgedeki bir okulda ise süper yeteneklere sahip öğrenciler eğitim görüyor. Fakat bir gün, kötü niyetli bir şirket sınırsız güce sahip bir android yaratmaya niyetleniyor ve gizlice veri toplamaya başlıyor. Bu tehilekeyi durdurmak ise savaşta bir hayli usta olan Ruri ve Erika'ya düşüyor.

The Initial'ın oynanışı hızlı arena tabanlı savaşlara yer veriyor. Oyunda kılıçlarımızı kullanarak şimşek hızında saldırılar yapabilmekteyiz, ayrıca elektrik gücüne sahip yeteneklerimizle düşmanlarımıza toplu olarak zarar verebiliyoruz. Bir yandan da düşman saldırılarından kaçmamız ve düşmanlarımızın zayıf anlarını yakalamamız gerekiyor.

The Initial'da kahramanınızı geliştirebiliyor ve ona yeni yetenekler kazandırabiliyorsunuz. Oyundaki görsel efektler oldukça hoş görünmekte. The Initial'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel i3 işlemci

- 2 GB RAM

- GTX 740 ekran kartı

- DirectX 9.0

- 3 GB boş depolama alanı