The Disney Afternoon Collection eğer eskiden televizyonunuza bağlayarak çalıştırdığınız oyun konsollarında oynadığınız klasik oyunları özlüyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir platform oyunu paketi.

Hatırlanacağı üzere Capcom, 80'li yılların sonunda ve 90'lı yılların başında ünlü çizgifilm serisi DuckTales'i oyun dünyasıyla tanıştırmıştı. 1989 yılında Nintendo'nun NES oyun konsolu için yayınlanan, sonradan Gameboy platformuna da taşınan ilk DuckTales oyunu çoğu oyuncu tarafından bir retro oyun klasiği olarak gösteriliyor. İşte artık bu keyifli oyunları bilgisayarlarımızda oynayabiliyoruz.

The Disney Afternoon Collection içinde 6 farklı platform oyunu yer alıyor. Bu oyunlar şu şekilde listelenmekte:

- Chip 'n Dale Rescure Rangers

- Chip 'n Dale Rescure Rangers 2

- DuckTales

- DuckTales 2

- Darkwing Duck

- TaleSpin

Pakette yer alan 6 oyun, yeni ve iyileştirilmiş grafikler içeriyor. Ayrıca oyunlara retro görünüm kazandıracak filtre seçenekleri de sunuluyor. Oyunların zorluk seviyesini dengelemek adına oyunlara zamanı geri alma özelliği de eklenmiş. Bu sayede takıldığınız yerleri başa alarak tekrarlayabiliyorsunuz.

The Disney Afternoon Collection'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.3 GHz Intel Core 2 6600 işlemci

- 1 GB RAM

- ATI Radeon HD 4800 veya Nvidia GeForce 8800GT ekran kartı

- DirectX 11