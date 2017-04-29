Tank Warfare: Tunisia 1943 eğer 2. Dünya Savaşı'nda geçen gerçekçi bir savaş tecrübesi yaşamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir tank simülatörü.

Bizi 2. Dünya Savaşı'ndaki Kuzey Afrika cephesine taşıyan Tank Warfare: Tunisia 1943'te oyunculara Amerikan, Alman ve İngiliz üretimi 50'den fazla farklı savaş aracını kontrol edebilme imkanı veriliyor. Oyunun gerçekçiliğinin artırılması için toplamda 400 kilometrekare boyutunda bir arazi oyuna aktarılmış. Bu arazi, gerçek topografik haritalardan, fotoğraf ve video gibi materyallerden faydalanılarak hazırlanmış.

Tank Warfare: Tunisia 1943 2 farklı oyun moduna sahip. Oyunu operasyonel modda oynayarak sıra tabanlı savaşlar yapabiliyorsunuz. Bu savaşlarda askeri birliklerinizi yönlendiriyor, birliklerinize cephane ve yakıt takviyesi yapabiliyorsunuz. Taktiksel modda ise savaşlar gerçek zamanlı oluyor. Bu modda hızlı kararlar alıyor, bölgeler üzerinde hakimiyet kuruyor ve düşman araçlarını yok ediyorsunuz.

Tank Warfare: Tunisia 1943'deki savaşlarda binalar ve yapılar yıkılabiliyor. Araçlardaki hasar modellemeleri de oldukça detaylı, aracınız ateş aldığında motoru, süspansiyonu, görüş mekanizmaları, silahları ve nişan alma sistemleri ayrı ayrı hasar alabiliyor.

Tank Warfare: Tunisia 1943'ün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 8.1 işletim sistemi

- AMD FX 8320 veya Intel Core i3 4160 işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip AMD Radeon 7570 veya Nvidia GeForce GTX 650 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 12 GB boş depolama alanı

- DirectX 9 uyumlu ses kartı