StarCraft Anthology
Orijinal StarCraft ve Broodwar genişleme paketi bu pakette bir arada
StarCraft Anthology Artı Yönleri
- + Sürükleyici senaryo
- + Klasik RTS keyfi
- + Harika müzikler
StarCraft Anthology, Blizzard'ın 1998 yılında yayınladığı orijinal StarCraft oyununu ve bu oyun için geliştirilmiş Brood War adlı genişleme paketini içeren bir strateji oyunu.
Hatırlanacağı üzere Blizzard, orijinal StarCraft'ın yenilenerek oyunculara sunulacağını duyurmuştu. 2017 yazında çıkacak StarCraft Remastered'den önce de ilk StarCraft ve Brood War genişleme paketi ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu sayede bilgisayar oyunları arasında bir klasik haline gelen StarCraft'ı ve Brood War'ı oynayarak nostalji yapabiliyoruz.
Tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz StarCraft Anthology, günümüz teknolojisiyle uyumlu hale getirilmiş bir paket. Yamalanan StarCraft ve Brood War oyunları Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemlerinde çalışabilmekte. Ayrıca oyunda tam ekran pencere modu da geliyor, oyuncular Alt+Enter tuşlarıyla tam ekran ve pencere modu arasında geçiş yapabiliyor.
Gerçek zamanlı strateji oyunu - RTS türünde devrim yaparak strateji oyunlarının günümüze gelmesini sağlayan bu oyunun PC versiyonunu ana bağlantımızı, Mac versiyonunu alternatif bağlantımızı kullanarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Blizzard
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