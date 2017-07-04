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Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience
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Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience

Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience
Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience
Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience
Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience
Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience

Sanal Gerçeklik Destekli Ücretsiz Örümcek Adam Oyunu

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

En gerçekçi şekilde Spider Man'in yerine geçmeye ne dersiniz?

Not: Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience oyununu oynayabilmek için HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik sistemlerinden birine sahip olmanız gerekmektedir.

Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience, yakın zamanda gösterime girecek Spider-Man: Homecoming filminin tanıtımı için hazırlanmış bir sanal gerçeklik oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience, size en gerçekçi Örümcek Adam oyunu tecrübesini yaşatmayı hedefliyor. Oyunda Örümcek Adam'ın maskesini takıyor, tıpkı onun gibi ağ fırlatarak Vulture'u durdurmaya çalışıyorsunuz.

Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience'de şehir üstünde ağlarımızı kullanarak yolculuk edebiliyoruz. FPS türünde bir oyun olan Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience'in içinde farklı mücadeleler bizi beklemekte. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik sistemi

- Windows 10 işletim sistemi

- Intel Core i5 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GTX 970 ekran kartı

- 2.1 GB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
11
İşletim Sistemi:
Win10
Üretici:
Sony Pictures
123

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