Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience
Sanal Gerçeklik Destekli Ücretsiz Örümcek Adam Oyunu
En gerçekçi şekilde Spider Man'in yerine geçmeye ne dersiniz?
Not: Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience oyununu oynayabilmek için HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik sistemlerinden birine sahip olmanız gerekmektedir.
Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience, yakın zamanda gösterime girecek Spider-Man: Homecoming filminin tanıtımı için hazırlanmış bir sanal gerçeklik oyunu.
Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience, size en gerçekçi Örümcek Adam oyunu tecrübesini yaşatmayı hedefliyor. Oyunda Örümcek Adam'ın maskesini takıyor, tıpkı onun gibi ağ fırlatarak Vulture'u durdurmaya çalışıyorsunuz.
Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience'de şehir üstünde ağlarımızı kullanarak yolculuk edebiliyoruz. FPS türünde bir oyun olan Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience'in içinde farklı mücadeleler bizi beklemekte. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik sistemi
- Windows 10 işletim sistemi
- Intel Core i5 işlemci
- 8 GB RAM
- Nvidia GTX 970 ekran kartı
- 2.1 GB boş depolama alanı
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 11
- İşletim Sistemi:
- Win10
- Üretici:
- Sony Pictures
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