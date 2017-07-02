Arkadaşlarınızla birbirinizin üzerine pislemeye ne dersiniz?

SOYF bir hayli sıradışı ve iğrenç bir temaya sahip olan bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Arkadaş partileri temel olarak tasarlanmış bu pisleme oyunu aynı bilgisayar üzerinde arkadaşlarınıza karşı mücadele etmenize imkan veriyor. Yerel çok oyunculu bir oyun olan SOYF'da temel mantık arkadaşlarınızın size fırlattığı pisliklerden kaçmak ve pisliklerinizi onlara isabet ettirmek. Oyunun ana kahramanları ise sevimli yaratıklar. Biz bu yaratıkardan birini seçiyoruz ve arenaya çıkarak pislik savaşı yapıyoruz.

SOYF'u aynı anda 4 oyuncu birlikte oynayabiliyor. Oldukça kolay kontrollere sahip olan oyunda farklı oyun modları yer almakta. Oyunda bir yandan uçuyor, diğer yandan da etrafa pislik saçıyoruz. Dilerseniz tek başınıza antrenman yaparak pisliğinizle hedefleri vurmaya çalışabiliyorsunuz.

SOYF oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip, bu sayede eski bilgisayarlarda da oynanabiliyor. SOYF'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- 2.6 GHz Intel Core 2 Duo veya 2.6 GHz AMD Athlon 64 X2 işlemci

- 4 GB RAM

- 512 MB AMD Radeon HD 2900 XT veya 1 GB Nvidia GeForce GT 430 ekran kartı

- 1 GB boş depolama alanı

- Ses kartı

- DirectX 9.0