Son Korsan'da adaları fethediyor, gemileri yağmalıyoruz!

Son Korsan eğer kendi korsanlık maceranıza atılmak isterseniz size uzun süreli eğlence sunabilecek MMO türünde online altyapıya sahip bir korsan oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Son Korsan tamamen Türk yapımı bir oyun olmasıyla dikkat çekiyor. Aslında Son Korsan, daha önceden Android ve iOS mobil platformları için yayınlanmıştı. Artık bu oyunu bilgisayarlarımızda da oynayabilmekteyiz. Oyunun en güzel yönü ise tamamen Türkçe olması.

Son Korsan'da temel olarak kendi korsan filomuzu kurarak veya başka filolara katılarak açık denizlerin hakimi olmak için savaşıyoruz. Oyunculara Son Korsan'da adalara seferler düzenleyerek bu adaları kontrol altına alma, heyecanlı deniz savaşlarına katılabilme imkanı veriliyor. Oyunda gemilerinizi çeşitli toplar, farklı özelliklere sahip gülleler ve yetenekli tayfalarla geliştirebiliyor, sonrasında arenalarda 5'erli takımlar halinde diğer oyuncuların gemilerine karşı savaştırabiliyorsunuz.

Son Korsan içinde İstanbul'un Fethi gibi tarihi olaylar, Barbaros Hayrettin Paşa, Kanuni Sultan Süleyman gibi önemli tarihi isimler yer alıyor. Oyunun düşük sistem gereksinimlerine sahip olması nedeniyle Son Korsan'ı eski bilgisayarlarınızda bile rahatça oynayabilirsiniz. Son Korsan'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2 GB RAM

- DirectX 9 ve Shader Model 3.0 destekli ekran kartı

- DirectX 11

- 2 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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