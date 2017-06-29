Solstice Chronicles: MIA'da Mars'ta hayatta kalmak için savaşıyoruz

Solstice Chronicles: MIA eğer kuşbakışı kamera açısıyla oynanan top down shooter türündeki aksiyon oyunlarını seviyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir oyun.

Bilgisayarlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Solstice Chronicles: MIA'da ilginç bir bilim kurgu hikayesi bizi bekliyor. Oyunda geleceğe yolculuk ediyoruz ve insanoğlunun Mars'ta yaşamanın sırrını çözdüğüne tanık oluyoruz. Fakat bu durumun sebebi hiç de tahmin ettiğimiz gibi değil; çünkü insanoğlu dünyayı terk ederek yaşayacak yeni bir yer bulmak zorunda kalıyor. STROL adlı bir virüs dünyaya yayılmaya başladığında insanları mutanta çeviriyor. Kısa bir süre içinde ise dünya nüfusunun büyük çoğunluğu mutanta dönüşüyor, hayatta kalan insanlar ise dünyadan kaçmak ve Mars'ta koloni kurarak yaşamak zorunda kalıyor.

İnsanlar Mars'a yerleştiklerinde Mars'ta pek de hoş karşılanmıyorlar. Dünyadaki virüs, Tharsis kolonisinde de görülüyor ve biz bu kolonide tutsak kalmış bir askerin yerine geçiyoruz. Amacımız ise kana susamış katil mutantlara karşı hayatta kalarak STROL virisünü yok edecek çözümün bulunmasına yardımcı olmak.

Solstice Chronicles: MIA'da bize bir drone yardımcı oluyor. Oyunda kullandığımız silahları ve ekipmanları geliştirebiliyor, farklı kahraman sınıflarından birini seçerek oyunu oynayabiliyoruz. Pompalı tüfekler, makineli tüfekler, roket atarlar ve alev silahları kullanabileceğimiz silah seçenekleri arasında.

Oldukça güzel grafiklere sahip olan Solstice Chronicles: MIA'yı bir gamepad ile oynamanızı tavsiye ediyoruz.