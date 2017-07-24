Solarium
Ücretsiz Simülasyon Oyunu
Solarium'da kendi bitki dünyamızı inşa ediyoruz
Solarium oyunculara dinlendirici ve eğlenceli bir oyun tecrübesi yaşatan ilginç bir bitki yetiştirme oyunu olarak tanımlanabilir.
Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olan Solarium'da uzak bir geleceğe ve uzak bir galaksiye yolculuk ediyoruz. İnsanoğlu bu çağda uzayda yaşamın sırrını çözmüş; hatta yabancı yaşam formlarını da keşfetmiştir. Bu uzaylı ırklardan bir tanesi de insanlarla işbirliğine gidiyor. Adı Solarium olan bu işbirliğinin amacı ise galaksiyi keşfetmek, bütün yaşam formlarını belgeleyerek saklamaktır. Uzarlı ırklar ve insanlar bu şekilde, kendi gezegenleri yok olduğunda tekrar yaşayabilecekleri bir dünya yaratabileceklerdir.
Solarium'da bir uzay botanik bahçesinde görev yapan bir bilim adamının yerine geçiyoruz. Amacımız ise yeni bitki DNA'ları keşfederek bu bitkileri botanik bahçemizde yetiştirmek, farklı DNA'ları birleştirerek yeni bitkiler oluşturmak. Oyun boyunca karşımıza çıkan soruları yanıtlıyor, puan kazanıyor, mücadeleleri tamamlıyor ve ilginç bitkilerden oluşan bahçemizi oluşturuyoruz.
Solarium'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- Service Pack 2 yüklü Windows XP işletim sistemi
- 1.8 GHz işlemci
- 2 GB RAM
- DirectX 9.0
- 200 MB boş depolama alanı
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Sunfleck Software
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