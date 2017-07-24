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Sky Knights
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Sky Knights

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Editör Puanı: 4/5
4
Sky Knights
Sky Knights
Sky Knights
Sky Knights
Sky Knights
Sky Knights
Sky Knights
Sky Knights

Online Uçak Savaşı Oyunu

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 46 dakika önce

Sky Knights'ta savaş uçağımızı seçerek gökyüzünde diğer oyuncularla çarpışıyoruz

Sky Knights güzel grafikleri yoğun aksiyon ile birleştiren ve online olarak oynanan top down shooter türünde bir uçak savaşı oyunu olarak tanımlanabilir.

4'e 4 savaşlara katılabildiğimiz Sky Knights'ta rakiplerimizle it dalaşı yaparak manevralarımızla onları ateş alanımıza almaya ve bir yandan da düşman ateşinden kaçmaya çalışıyoruz. Oyundaki temel amacımız ise düşman üssünü havaya uçurmak. Bu iş için hem düşman uçaklarıyla savaşıyor, hem de savunma sistemlerini atlatmaya çabalıyoruz. Oyuncular farklı jet savaş uçaklarını seçebilmekteler, bu uçaklar arasında F-16 ve A-10 Warthog gibi uçaklar da bulunmakta.

Kuşbakışı kamera açısıyla oynanan Sky Knights'ta oyuncular uçaklarını geliştirebiliyorlar. Ayrıca uçaklarımızı görsel olarak da tercihlerimize göre yapılandırabiliyoruz. Oyundaki savaşlarda cephane gibi faktörlere de dikkat etmelisiniz, bu nedenle oyun taktiksel derinlik içermekte.

Sky Knights oldukça güzel grafiklere sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHz 64 bit Dual Core işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip DirectX 10 destekli ekran kartı

- DirectX 10

- 1 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Hampus Bankler
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