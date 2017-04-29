SHIO eğer klasik 2 boyutlu platform oyunlarını oynamayı seviyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir oyun.

Uzak Doğu'da geçen dramatik bir hikayeye yer veren bir platform oyunu olan SHIO'da gizli bir geçmişe sahip olan gizemli bir savaşçıyı kontrol etmekteyiz. Kahramanımız sürekli küçük bir kızın baş rolde olduğu rüyalar görüyor. Normalde bu kızla hiçbir bağlantısı olmayan kahramanımız garip bir şekilde bu kızı kendisine çok yakın hissediyor. Bu nedenle hem kendisinin gizli geçmişini hem de bu küçük kızın izini sürebilmek için yolculuğa çıkıyor, biz de ona yardımcı olarak hedefini gerçekleştirmesini sağlıyoruz.

SHIO'da çıktığımız yolculuğumuz antik bir Çin köyünde başlıyor. Hikaye boyunca ilerleyebilmek için ölümcül tuzakları ve engelleri aşmamız gerekmekte. Oyun zıplama yeteneğimizi doğru zamanda kullanıyoruz ve engelleri aşıyoruz. Yani SHIO refleks kullanımına dayalı bir oynanışa sahip.

SHIO'da 4 farklı dünyayı ziyaret etmekteyiz. Oyunun zorluk seviyesi ise bir hayli yüksek. Yani zoru başarmayı seviyorsanız SHIO favori oyununuz olabilir. SHIO'nun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.2 GHz Intel Core 2 Duo vea 2.8 GHz AMD Athlon 64 X2 5600+ işlemci

- GeForce 240 GT veya AMD Radeon HD 6570 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 5 GB boş depolama alanı