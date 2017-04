Shiness: The Lightning Kingdom hem görsel olarak, hem de oynanış olarak keyifli bir oyun tecrübesi sunan bir aksiyon RPG oyunu olarak tanımlanabilir.

Bizi oldukça renkli fantastik bir dünyaya konuk eden Shiness: The Lightning Kingdom'da Chado ve arkadaşlarının hikayesi konu alınıyor. Celestial Islands üzerinde uçan bir gemi ile yolculuk eden kahramanlarımız yabancı topraklara sert bir iniş yapmak zorunda kalıyorlar. İndiklerinde ise kendilerini farklı krallıklar arasındaki büyük bir güç çekişmesinin arasında buluyorlar. Chado ise büyülü bir ruh olan Shiness'ın yardımıyla bu çatışmayı çözebilecek güce sahip. Biz kahramanımızı ve arkadaşlarını yönlendirerek bu çatışmayı sonlandırmaya ve kendimizi kurtararak yolculuğumuza devam etmeye çalışıyoruz.

Shiness: The Lightning Kingdom, görsel olarak kısa bir süre önce Nintendo Switch konsoluna çıkış yapan Legend of Zelda: Breath of the Wild oyununa benzeyen bir tarza sahip. Çizgi film tadındaki renkli yüzeyleri 3 boyutlu bir dünya içerisine yerleştiren oyunda farklı şehirleri ziyaret edebiliyor, her şehirde ana görev haricinde farklı yan görevler alabiliyor, zindanlara girerek canavarlarla savaşabiliyor ve hazineleri toplayabiliyoruz. Bütün bunları yaptıkça kahramanlarımız gelişiyor ve onlara yeni yetenekler kazandırabiliyoruz.

Shiness: The Lightning Kingdom'un gerçek zamanlı savaş sistemi bir dövüş oyununa benziyor. Oyuncular kombolar yapabiliyor, doğru zamanlamayla düşmanların saldırılarını bloklayabiliyorlar. Oyundaki bulmacaları çözmek için ise kontrol edebildiğimiz 5 kahramanın sahip oldukları özel güçlerden faydalanmamız ve bu güçleri birleştirmemiz gerekiyor. Shiness: The Lightning Kingdom'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üzeri)

- Intel Core i5 2400 veya AMD FX 8320 işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB AMD Radeon HD 6950 veya Nvidia GeForce GTX 560 ekran kartı

- DirectX 11

- 15 GB boş depolama alanı