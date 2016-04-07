DOS ortamında oynadığımız Shadow Warrior ücretsiz olarak bilgisayarlarımızda!

Shadow Warrior Classic, bilgisayarlarımızda Duke Nukem 3D ve DOOM gibi oyunları oynadığımız dönemde yayınlanmış bir başka sevilen klasik FPS oyununun günümüz bilgisayarları üzerinde çalışır hale getirilmiş versiyonu.

Oyunun geliştiricisi Devolver Digital 1997 yılında yayınladığı Shadow Warrior oyununu uzun bir süre sonra bütün oyunculara ücretsiz olarak dağıtmaya karar verdi. Bu sayede dilediğiniz zaman oyunu indirebiliyor ve nostalji yapabiliyorsunuz.

Japonya'da geçen bir hikayeye sahip olan Shadow Warrior, aksiyonu mizah ile harmanlayan bir yapıya sahip. Oyunda kahramanımız olan Lo Wang bodyguard olarak çalıştığı bir şirketin karanlık bir şekilde dönüşüm geçirdiğine tanık oluyor. Şirket Japonya'yı istila edebilmek için farklı bir boyuttan canavarları dünyaya taşımaya başladıktan sonra Lo işini bırakıyor ve bu canavarlarla savaşarak eski patronunu durdurmak için mücadele ediyor. Biz de ona bu mücadelesinde yardımcı oluyoruz.

Shadow Warrior Classic temel olarak Duke Nukem'de kullanılan oyun motorunun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor. Grafiklerin bir miktar daha güzel göründüğü söylenebilir. Oyundaki ilginç silah seçenekleri ve mizahi yapı kolayca beğeninizi kazanacaktır.

Shadow Warrior Classic'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.8 GHZ işlemci

- 512 MB RAM

- DirectX 7 uyumlu 3D ekran kartı

- DirectX 9.0

- 1 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme