Rozkol eğer bilgisayarlarınızda rahatça çalışacak ve sizi bilgisayar başına kilitleyecek bir aksiyon oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir kuşbakışı savaş oyunu.

Top down shooter türünde bir oyun olan Rozkol'da Orta Doğu'da yer alan kurgusal bir ülkeye konuk oluyoruz. Bu ülkede farklı haritaları kontrol ederek ülkenin hakimiyetini ele geçirmeye çalışmaktayız. Oyunda savaşlara başlamadan önce askerimizin hangi silahları ve hangi ekipmanları kullanacağını, yanında hangi askerlerin savaşacağını belirliyor ve sonrasında düşmanla çarpışmak üzere savaş alanına çıkıyoruz.

Rozkol içinde farklı oyun modları yer almakta. Dilerseniz askerinizle rastgele oluşturulan şehirler içinde savaşabiliyor, dilerseniz küçük bir fabrikayı sürekli saldıran düşmana karşı savunmaya çalışıyorsunuz, dilerseniz tank savaşlarına katılyıor ya da şehri zombilerden kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Rozkol 2 boyutlu grafiklere sahip olmasına rağmen bolca eğlence sunuyor. Oyunun sistem gereksinimleri ise oldukça makul seviyede:

- Windows işletim sistemi

- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo işlemci

- 1 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 80 MB boş depolama alanı