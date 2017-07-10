RoBros'ta stratejik savaşlara katılıyoruz

RoBros ilginç oyun mekanikleriyle dikkat çeken bir FPS oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan RoBros'da bilim kurgu tabanlı bir hikaye konu alınıyor. Oyunda iki kahramanı kontrol etmekteyiz, kahramanlarımız kontrolden çıkmış robotlarla dolu bir fabrikadan kaçmak için mücadele ediyorlar, biz de onlara yardımcı olarak maceraya dahil oluyoruz.

RoBros'ta 2 aşamalı bir oyun sistemi mevcut. Oyunun ilk aşamasında bölümü geçmek için izleyeceğimiz yolu 2 boyutlu bir haritada belirliyoruz. Sonrasında ise hazırladığımız bu planı uygulamaya geçiyoruz. 2. aşama tipik bir FPS oyunu gibi; silahlarımızı kullanıyor, düşmanlarımızla savaşıyor ve bölüm çıkışına doğru yarışıyoruz. Robotlarımızdan biri hareket etme gücümüzü sağlıyor, diğeri ise koruma sağlıyor. Eğer güç sağlayan robot zarar görürse bölüm sonlanmakta, bu nedenle onu dikkatlice korumalıyız.

RoBros'da Max Payne oyunlarından tanıdığımız Bullet Time gibi zamanı yavaşlatma yeteneğimiz bulunmakta. Düşük sistem gereksinimli bir oyun olan RoBros'u eski bilgisayarlarınızda da rahatça oynayabilirsiniz. RoBros'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1.8 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- Dahili Intel ekran kartları tavsiye edilmemektedir

- 700 MB boş depolama alanı

- Ses kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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