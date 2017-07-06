Kodlama yeteneğinizi kullanarak düşmanınızı yenin!

Robocode, kodlama bilginizle ilerleyebildiğiniz bir yapımdır.

RoboCode, programlama becerilerinizi uygulamak için en iyi yoldur; Belirli algoritmaları izleyen robotlar, birbirleriyle ölümcül bir alanda savaşmaktadırlar. Oyunda herkes kendi robotunu yapabildiği gibi daha önce yapılmış robotları da edinerek, bunları da kullanabiliyorlar. Fakat işin eğlenceli kısmı, kendi robotunuzu yazıp, onu en doğru şekilde çalıştırıp, diğer insanlara karşı mücadele edebilmek.

İşin kod kısmı burada devreye giriyor. Kendi robotunuzu oluşturmanız için yeteri kadar kod bilginiz olması gerekiyor. Üstünelik bu robotları savaştırmak için de yine kodlama yapmanız ve hareketlerini ayarlamanız isteniyor. Böyle böyle size kod bilginizi pratiğe dökme şansı veren yapım, bu işlerle uğraşıyorsunuz kesinlikle denenebilir projelerden bir tanesi. Oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıdaki videodan alabilirsiniz.