REALITY birinci şahıs bakış açısından oynanan FPS türünde bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan REALITY kısa bir macera sunmakta. Oyunun ilginç yönü ise siz oyunu oynadıkça oyunun durumuna göre grafiksel stilin ve oyunun görünümünün değişmesi. Bu da bize ilginç bir oyun tecrübesi yaşatıyor.

REALITY, elinizde silahla yaratıkları öldürmeye çalıştığınız bir korku oyunu değil. REALITY'de daha çok yaşadığınız oyun tecrübesinin sizi korkutması amaçlanıyor. Eğer aksiyon arıyorsanız REALITY aradığınız oyun olmayacaktır; fakat macera arıyorsanız REALITY beklentinizi karşılayabilir.

REALITY kısa bir hikayeye sahip olduğu için otomatik kayıt veya manuel kayıt gibi seçeneklere sahip değil. Oyunun minimum sistem gereksinimleri oldukça düşük:

- Windows 7 işletim sistemi

- 4 GB RAM

- 357 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme