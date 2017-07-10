Ragnarok Journey mitolojik bir dünya ve zengin içerik sunuyor

Ragnarok Journey, kendini Ragnarok Online'ın daha kolay oyun sistemine yer veren sürümü olarka tanımlayan bir MMORPG oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Ragnarok Journey'de iskandinav mitolojisi temalı bir hikaye ve fantastik bir dünya bizi bekliyor. Oyuna başlarken kendimize bir kahraman sınıfı seçiyoruz. Bu kahraman sınıfları farklı savaş stillerine sahipler; Swordsman, Mage, Thief, Archer, Acolyte ve Merchant sınıfları özel yeteneklere, kendilerine has avantajlara ve dezavantajlara sahipler. Oyunda dilerseniz bir büyücü, dilerseniz bir silah ustası, dilerseniz bir okçu veya ticaret yeteneklerini konuşturan bir tüccar olabiliyorsunuz.

Ragnarok Journey'de görevleri tamamlayarak ve zindanları temizleyerek kahramanınıza seviye atlatabiliyor ve onu geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca özel MVP canavarları avlayarak büyük ödüllerin peşine düşebiliyorsunuz. Eğer online savaşlara katılmak isterseniz teke tek veya takımlar halinde PvP karşılaşmaları yapabiliyorsunuz.

Gerçek zamanlı savaş sistemine yer veren Ragnarok Journey oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip. Sevimli grafikler sunan oyun bu sayede eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabiliyor. Ragnarok Journey'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- Intel Pentium 3 veya AMD Athlon 64 işlemci

- 1 GB RAM

- 16 MB video belleğe sahip 3 boyutlu ekran kartı

- DirectX 8.1

- 250 MB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme