Pressure Overdrive
Yarış Oyunu
Pressure Overdrive'da yüksek hız yaparken rakiplerimizle savaşabiliyoruz
Pressure Overdrive eğer yüksek hızı ve yüksek dozda aksiyonu seviyorsanız kolayca beğeninizi kazanabilecek, bir yarış oyunu ve aksiyon oyunu karışımı şeklinde hazırlanmış bir oyun.
Pressure Overdrive'da oyuncular kendi saunasını çalınan suyla işletmeye çalışan bir konta karşı savaşmaktalar. Biz, oyunun çılgın kahraman kadrosundan bir tanesini seçerek bu maceraya dahil oluyoruz. Hedefimizi gerçekleştirebilmek için ise bir yandan gaza basmamız, bir yandan da silahlarımızı konuşturmamız gerekli.
Pressure Overdrive'da oyuncular araşlarını farklı silahlarla donatabiliyorlar. Yarış sırasında bu silahları kullanarak düşmanlarımızla savaşıyoruz, ayrıca oyunda bölüm sonu canavarı nitelinğinde düşmanlar da karşımıza çıkıyor.
Pressure Overdrive oyunculara kullandıkları araçları geliştirebilme imkanı vermekte. Puımı dilerseniz tek başınıza oynayabilir, dilerseniz yerel olarak arkadaşlarınızla eşli olarak oynayabilirsiniz.
Farklı oyun modlarına yer veren Pressure Overdrive'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- Windows 7 işletim sistemi
- 2.4 GHz Dual Core işlemci
- 4 GB RAM
- 512 MB video belleğe sahip DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı
- DirectX 9.0c
- 1200 MB boş depolama alanı
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Chasing Carrots
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