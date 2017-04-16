Planet Nomads eğer uzayda geçen zorlu bir hayatta kalma mücadelesine dahil olmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir sandbox oyunu.

Bilim kurgu tabanlı bir hayatta kalma oyunu olan Planet Nomads'da oyuncular tek başına uzayda yolculuk ederken tamamen yabancı bir gezegene çakılan bir astronotun yerine geçiyorlar. Bir bilim adamı olan kahramanımız uzayda araştırma yapma amacıyla yolculuk ederken beklenmedik bir şekilde kaza yapıyor ve daha önceden hiçbir insanın ayak basmadığı bir gezegenin yörüngesine giriyor. Uyandığında karşısında açlık, susuzluk ve bilinmeyen tehlikeler yer alıyor. Biz de kahramanımıza bu şartlar altında hayatta kalması için yardımcı oluyoruz.

Planet Nomads'da oyuncular hayatta kalabilmek için oyunun açık dünyasını keşfetmek zorundalar. Ancak bu şekilde kendimize sığınak inşa etmek için kullanabileceğimiz kaynakları toplayabiliyoruz. Oyuncular lego oynar gibi farklı parçaları birleştirerek yapılar inşa edebiliyorlar. Ne inşa ettiğimiz ise hayatta kalma ihtimalimizi ve keşif ve aktivite alanımızı belirliyor.

Planet Nomads'da hayatta kalabilmek için yiyecek ve su bulmamız da gerekli. Ayrıca radyasyon, zehirli atmosfer, soğuk, tehlikeli yaratıklar da dikkat etmemiz diğer tehditler. Oyunun tatmin edici bir grafik kalitesi sunduğu söylenebilir. Planet Nomads'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel i3 6300 veya AMD FX 6300 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 550 Ti veya AMD R7 260X ekran kartı

- DİrectX 11

- 6 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı