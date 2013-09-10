Origin10.4.16.25850
Electronic Arts Oyun İndirme Platformu
Origin, kullanıcılar Electronic Arts oyunlarının dijital kopyalarını satın alabilecekleri, bilgisayarlarına indirebilecekleri ve oynayabilecekleri basit bir masaüstü uygulamasıdır.
Eğer Electronic Arts oyunlarını gidip mağazlardan almak yerine, dijital kopyalarını satın almak ve bilgisayarınıza doğrudan indirmek isterseniz Origin adlı uygulamanın mutlaka bilgisayarınız üzerinde bulunması gerekiyor.
Oyunları bilgisayarınıza indirmeniz ve oynamanız dışında, dijital hak yönetimine sahip oyun lisanslarını da sizin için saklayan program sayesinde, tüm lisanslı oyunlarınız kendi kullanıcı hesabınız üzerinde kayıtlı olarak yer alacaktır.
Aynı zamanda Origin'in en güzel yanlarından bir tanesi de bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz tüm oyunların sürekli olarak güncel kalacak olmasıdır. Bu sayede oyun için bir güncelleme paketi çıktığı zaman, oyunlarınız otomatik olarak güncellenecektir.
Her ne kadar EA oyunlarıyla sınırlı olsa da oyun indirme, güncelleme ve oyun oynama konusunda kullanıcılara mükemmel bir çözüm sunan Origin, Steam ile rekabetini sürdürmeye devam ediyor.
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Origin 9.10.2 için oyundelısı dedi ki;
sırf bu programı fıfa 15 ı yuklemek ıcın yukluyom yoksa hıc ısım olmaz yanı :)
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5- Origin 9.10.2 için Kerem Can dedi ki;
benim nfs the run var çooooook güzelArtı Yönleri: çok iyi
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5- Origin 9.10.1 için sahib gozelov dedi ki;
fifaa 13 yuklemek icin indiriyomArtı Yönleri: iyi ucretsiz oyun indire biliyon Eksi Yönleri: yok
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Origin 9.4.20.386 için kamilAd Soyad dedi ki;
niye kayıt yapıyoz keşke kayıt yapmak olmasa
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5- Origin 9.4.20.386 için Ziyaretçi dedi ki;
Ücretsiz Merak etmeyin Oyun Alıyosunuz burdan ama bazı oyunlar da ücretsiz
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 263 / 134,121
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Electronic Arts
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