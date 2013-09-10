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Origin
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Origin

10.4.16.25850
Origin İndir Hemen İndir

52.32 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5

7 Kullanıcı: 4.7/5

4.7
Origin
Origin
Origin

Electronic Arts Oyun İndirme Platformu

Can Çevrim Son güncelleme 41 dakika önce

Origin, kullanıcılar Electronic Arts oyunlarının dijital kopyalarını satın alabilecekleri, bilgisayarlarına indirebilecekleri ve oynayabilecekleri basit bir masaüstü uygulamasıdır.

Eğer Electronic Arts oyunlarını gidip mağazlardan almak yerine, dijital kopyalarını satın almak ve bilgisayarınıza doğrudan indirmek isterseniz Origin adlı uygulamanın mutlaka bilgisayarınız üzerinde bulunması gerekiyor.

Oyunları bilgisayarınıza indirmeniz ve oynamanız dışında, dijital hak yönetimine sahip oyun lisanslarını da sizin için saklayan program sayesinde, tüm lisanslı oyunlarınız kendi kullanıcı hesabınız üzerinde kayıtlı olarak yer alacaktır.

Aynı zamanda Origin'in en güzel yanlarından bir tanesi de bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz tüm oyunların sürekli olarak güncel kalacak olmasıdır. Bu sayede oyun için bir güncelleme paketi çıktığı zaman, oyunlarınız otomatik olarak güncellenecektir.

Her ne kadar EA oyunlarıyla sınırlı olsa da oyun indirme, güncelleme ve oyun oynama konusunda kullanıcılara mükemmel bir çözüm sunan Origin, Steam ile rekabetini sürdürmeye devam ediyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
263 / 134,121
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Electronic Arts
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