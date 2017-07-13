One Bullet left'te sınırlı kaynaklarla düşmanlarımızı yok etmeye çalışıyoruz

One Bullet left eğer yüksek dozda aksiyon içeren bir FPS oyunu oynamak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir yapım.

Unreal Engine 4 grafik motoru kullanılarak geliştirilmiş bir oyun olan One Bullet left'te oyuncular zorlu bir hayatta kalma mücadelesine atılıyor. Oyundaki her bölümde bu mücadeleye sıfırdan başlıyoruz. Herhangi bir silah yokken karşımıza çıkan düşmanları ortadan kaldırmaya başlıyoruz. Düşmanblarımızdan düşen silahları toplayarak, haritayı gezip yeni silahlar keşfederek ateş gücümüzü artırıyor ve diğer düşmanları yok etmek için kaynak sahibi oluyoruz.

One Bullet left'de sadece silahlarla değiş toplayacağımız tuzaklar ve ekipmanlarla da düşmanlarımıza karşı savaşabilmekteyiz. Oyun bu yönden taktiksel bir yapıya da sahip. Oyunda şu an için tabanca ve tüfek gibi silahlar kullanılabiliyor, sonradan oyunda daha fazla silah seçeneğinin eklenmesi planlanıyor.

One Bullet left, Unreal Engine 4 ile geliştirildiği için görsel açıdan tatmin edici bir oyun. One Bullet left'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- i5 2500K işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GTX 560 Ti ekran kartı

- DirectX 10

- 3 GB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme