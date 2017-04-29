MMM: Murder Most Misfortunate "görsel roman" türünde bir macera oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir oyun.

Bir dedektif oyunu olarak da tanımlanabilecek MMM: Murder Most Misfortunate'da şehirden uzak bir malikanede düzenlenen bir parti sırasında ortaya çıkan bir cinayet olayı konu alınıyor. Partiye katılmış olan karakterlerden birinin yerine geçtiğimiz oyunda cinayetin zanlısı olarak gösteriliyoruz. Bu suçlamalardan kurtulabilmek için gerçek katili belli bir süre içerisinde bulmamız gerekli.

MMM: Murder Most Misfortunate'da yapmamız gereken şey malikaneyi keşfederek ipuçları toplamak. Bu ipuçlarını birleştirerek gerçek katilin izini sürebiliyoruz. MMM: Murder Most Misfortunate'in güzel yönü ise oyunun farklı sonlara sahip olması. Yani oyunda yapacağınız tercihler oyunun nasıl sonlanacağını belirliyor.

MMM: Murder Most Misfortunate oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 2 yüklü Windows XP işletim sistemi

- SSE2 komut seti desteğine sahip işlemci

- 800 MB RAM

- DirectX 9, Shader Model 3.0 desteğine sahip ekran kartı

- DirectX 9.0

- 700 MB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme



