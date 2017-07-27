Middle-Earth Shadow Of Mordor Türkçe Yama1.0
Middle-Earth Shadow of Mordor Türkçe Dil Paketi
Middle-Earth Shadow of Mordor Türkçe Yama ile Oyunu Türkçe Olarak Oynayabilirsiniz.
Middle-Earth: Shadow of Mordor'ın Türkçe yaması ile oyunu daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz.
Tamamıyla ücretsiz olarak indirilmeye sunulan Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe Yaması, Oyun Çeviri ekibi tarafından hazırlandı. Oyunun Türkçe Yaması, oyun içerisindeki diyaloglarının altyazılarını, görev metinlerini ve menüleri Türkçe'ye çevirmiş. Yabancı dil bilginiz oyunu iyi deneyimleyebilecek kadar yeteri değilse Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe yamasını indirerek oyunu daha iyi anlayabilirsiniz.
Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe yamasını yüklemek için sayfamız üzerinden Middle Earth: Shadow of Mordor Türkçe yamasını indirin. İndirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın. Arşiv içerisindeki Middle-earth_Shadow_of_Mordor_TR_Yama_v1.00.exe isimli dosyayı açın. Dosyayı açtığınız zaman karşınıza kurulum ekranı gelecek Kurulum ekranında çeviri ekibi bölümünü geçtikten sonra sizden bilgisayarınızda kurulu olan Shadow of Mordor'u göstermenizi isteyecek. Burada oyunun kurulu olduğu klasörü bulup ShadowofMordor.exe dosyasına yükleyici göstermeniz gerekiyor. Dosyayı tanıttıktan sonra Türkçe dil yaması kurulumu tamamlanmış olacaktır. Türkçe yamayı kullanmak istemediğinizde ise yamayı "Kaldır" seçeneği ile kaldırabilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10
- Üretici:
- Oyun Çeviri
Dil Yamaları Popülerleri
- GTA IV Türkçe YamaGTA 4 oyununun Yüzde 100 Türkçe dil paketi.
- Call of Duty: MW3 Türkçe DublajCall of Duty Modern Warfare için Türkçe Seslendirme Paketi
- City Car Driving Türkçe YamaCity Car Driving Oyunu İçin Türkçe Yama
- PES 2016 Türkçe YamaPES 2016 Türkçe Dil Paketi
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı