Middle-Earth Shadow of Mordor Türkçe Yama ile Oyunu Türkçe Olarak Oynayabilirsiniz.

Middle-Earth: Shadow of Mordor'ın Türkçe yaması ile oyunu daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz.

Tamamıyla ücretsiz olarak indirilmeye sunulan Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe Yaması, Oyun Çeviri ekibi tarafından hazırlandı. Oyunun Türkçe Yaması, oyun içerisindeki diyaloglarının altyazılarını, görev metinlerini ve menüleri Türkçe'ye çevirmiş. Yabancı dil bilginiz oyunu iyi deneyimleyebilecek kadar yeteri değilse Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe yamasını indirerek oyunu daha iyi anlayabilirsiniz.

Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe yamasını yüklemek için sayfamız üzerinden Middle Earth: Shadow of Mordor Türkçe yamasını indirin. İndirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın. Arşiv içerisindeki Middle-earth_Shadow_of_Mordor_TR_Yama_v1.00.exe isimli dosyayı açın. Dosyayı açtığınız zaman karşınıza kurulum ekranı gelecek Kurulum ekranında çeviri ekibi bölümünü geçtikten sonra sizden bilgisayarınızda kurulu olan Shadow of Mordor'u göstermenizi isteyecek. Burada oyunun kurulu olduğu klasörü bulup ShadowofMordor.exe dosyasına yükleyici göstermeniz gerekiyor. Dosyayı tanıttıktan sonra Türkçe dil yaması kurulumu tamamlanmış olacaktır. Türkçe yamayı kullanmak istemediğinizde ise yamayı "Kaldır" seçeneği ile kaldırabilirsiniz.