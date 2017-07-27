?     Geri Bildirim
Middle-Earth Shadow Of Mordor Türkçe Yama
TamindirOyunYamalarDil YamalarıMiddle-Earth Shadow Of Mordor Türkçe Yama

Middle-Earth Shadow Of Mordor Türkçe Yama

1.0
Middle-Earth Shadow Of Mordor Türkçe Yama İndir Hemen İndir

5.04 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Middle-Earth Shadow Of Mordor Türkçe Yama
Middle-Earth Shadow Of Mordor Türkçe Yama
Middle-Earth Shadow Of Mordor Türkçe Yama
Middle-Earth Shadow Of Mordor Türkçe Yama
Middle-Earth Shadow Of Mordor Türkçe Yama

Middle-Earth Shadow of Mordor Türkçe Dil Paketi

Oğuzhan Arslan Son güncelleme 1 dakika önce

Middle-Earth Shadow of Mordor Türkçe Yama ile Oyunu Türkçe Olarak Oynayabilirsiniz.

Middle-Earth: Shadow of Mordor'ın Türkçe yaması ile oyunu daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz.

Tamamıyla ücretsiz olarak indirilmeye sunulan Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe Yaması, Oyun Çeviri ekibi tarafından hazırlandı. Oyunun Türkçe Yaması, oyun içerisindeki diyaloglarının altyazılarını, görev metinlerini ve menüleri Türkçe'ye çevirmiş. Yabancı dil bilginiz oyunu iyi deneyimleyebilecek kadar yeteri değilse Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe yamasını indirerek oyunu daha iyi anlayabilirsiniz.

Middle-Earth: Shadow of Mordor'un Türkçe yamasını yüklemek için sayfamız üzerinden Middle Earth: Shadow of Mordor Türkçe yamasını indirin. İndirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın. Arşiv içerisindeki Middle-earth_Shadow_of_Mordor_TR_Yama_v1.00.exe isimli dosyayı açın. Dosyayı açtığınız zaman karşınıza kurulum ekranı gelecek Kurulum ekranında çeviri ekibi bölümünü geçtikten sonra sizden bilgisayarınızda kurulu olan Shadow of Mordor'u göstermenizi isteyecek. Burada oyunun kurulu olduğu klasörü bulup ShadowofMordor.exe dosyasına yükleyici göstermeniz gerekiyor. Dosyayı tanıttıktan sonra Türkçe dil yaması kurulumu tamamlanmış olacaktır. Türkçe yamayı kullanmak istemediğinizde ise yamayı "Kaldır" seçeneği ile kaldırabilirsiniz.

Middle-Earth Shadow Of Mordor Türkçe Yama için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10
Üretici:
Oyun Çeviri
1234

Dil Yamaları Popülerleri

  1. GTA IV Türkçe Yama
    GTA IV Türkçe YamaGTA 4 oyununun Yüzde 100 Türkçe dil paketi.
  2. Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj
    Call of Duty: MW3 Türkçe DublajCall of Duty Modern Warfare için Türkçe Seslendirme Paketi
  3. City Car Driving Türkçe Yama
    City Car Driving Türkçe YamaCity Car Driving Oyunu İçin Türkçe Yama
  4. Grand Theft Auto : Vice City Türkçe Yama (GTA)
    Grand Theft Auto : Vice City Türkçe Yama (GTA)
  5. PES 2016 Türkçe Yama
    PES 2016 Türkçe YamaPES 2016 Türkçe Dil Paketi

Oyun Kolu