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Marvel`s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
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Marvel`s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

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Editör Puanı: 4/5
4
Marvel`s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
Marvel`s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
Marvel`s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
Marvel`s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Telltale'in yeni oyununda Marvel süper kahramanlarıyla maceraya atılıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, Minecraft: Story Mode, The Walking Dead, Game of Thrones ve Batman gibi başarılı oyun serilerine imza atmış Telltale Games tarafından geliştirilmiş olan yeni bir macera oyunu.

Daha önceden Batman oyunuyla DC evrenine giriş yapan Telltale, bu oyunda Marvel evrenine de giriyor ve bize ilginç bir hikaye sunuyor. Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series'in hikayesi aslında hiç de süper kahraman olmaya niyetleri olmayan kanun kaçaklarının maceralarını konu alıyor. Star Lord Gamora, Drax, Rocket ve Groot gibi kahramanlarımız kainatı etkileyecek bir savaşın başlangıcında tahmin edilemez güce sahip bir cisim keşfediyorlar. Her kahramanımızın bu cismi delice arzulaması için özel bir sebebi var. Buna ek olarak baş düşmanları da en az onlar kadar bu cismi eline geçirmeye çalışıyor. Biz ise bu çekişmenin ortasında kalıyoruz.

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series'deki maceramız dünyada başlıyor ve uzayın bilinmeyen noktalarına kadar uzanıyor. Bu maceramız boyunca kahramanlarımızın zorlu seçimler yapmaları gerekiyor. Biz bu kararları verdikçe oyunun nasıl ilerleyeceğini yönlendiriyor, oyunda hangi son ile karşılaşacağımızı belirliyoruz.

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 1 yüklü 64 bit işletim sistemi

- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo işlemci

- 3 GB RAM

- 1 GB Nvidia GTS 450 ekran kartı

- DirectX 11

- 8 GB boş depolama alanı

- DirectX 11 ses kartı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Telltale Games
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