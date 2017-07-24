Machine World 2'de farklı ağır iş mekinelerini kullanarak inşaatlar yapmaya çalışıyoruz

Machine World 2 eğer buldozer, kepçe, vinç ve helikopter gibi araçları kullanarak inşaatlar yapmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir simülasyon oyunu.

Oyuncuların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak üzere tasarlanmış bir oyun olan Machine World 2'da bize birçok farklı senaryo sunularak geniş özgürlük veriliyor. Oyundaki planlar dahilinde birçok farklı ağır iş makinesini kullanıyor ve inşaatları tamamlamaya çalışıyoruz. Hem oyunun geliştiricisi tarafından sunulan, hem de oyuncu topluluğu tarafından yaratılan planlar ile Machine World 2'ye sınırsız içerik sağlanmakta.

Machine World 2'de bazı planlar zaman veya yakıt kısıtlamasına sahipler. Bu da oyuna heyecan kazandırmakta. Kimi zaman bir kamyon kullanarak moloz taşırken, kimi zaman kepçeyle kazı yapıyor veya helikopter vinçle ağır yükleri taşıyorsunuz. Oyundaki her araç oldukça detaylı bir şekilde tasarlanmış ve bu araçları kabinlerin içinden kontrol edebiliyoruz.

Machine World 2'de 16'dan fazla araç seçeneği, gerçekçi fizik hesaplamaları ve arazi şartları bir araya gelmekte. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi (Sadece 64 bir işletim sistemi)

- Core 2 Duo işlemci

- 6 GB RAM

- 512 MB video belleğe ve Shader Model 2.0 desteğine sahip ekran kartı