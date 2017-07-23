Heyecanla beklenen Yükleme Ekranı Simülatörü çıktı!

Loading Screen Simulator hepimizin en sevdiği şey olan yükleme ekranlarını oyun haline dönüştüren bir simülasyon oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bu yükleme ekranı simülatörü bize dilediğimiz zaman yükleme ekranlarına maruz kalma imkanı veriyor. Normalde bilgisayarımız açılırken, program çalıştırırken veya bir oyuna girerken yükleme ekranlarıyla sıkça karşılaşıyoruz. Kimi zaman bu yükleme ekranları bir hayli uzun sürüyor. Fakat her güzel şey gibi yükleme ekranları da sonlanıyor. İşte yükleme ekranı sevdamızı sonlandırmak yerine Loading Screen Simulator'ı açıyor ve hasret gideriyoruz.

Loading Screen Simulator'ın geliştiricisi Garry's Mod oyunundan esinlenerek Loading Screen Simulator'ı hazırlamış. Geliştirici bir gün Garry's Mod'da sunucunun yüklenmesini beklerken 1 saati aşkın bir süre harcamış ve sonrasında cinnet geçirerek bilgisayarını kapatmış. Bu güzel tecrübesini bizimle paylaşmaya karar veren geliştirici Loading Screen Simulator'ı yaratma kararı almış. Artık biz de bu tecrübeyi yaşamanın sınırsız sevincine dahil olabiliyoruz.

Clicker türü bir oyun olan Loading Screen Simulator'ın teknik olarak bir patates üzerinde bile çalışabilmesi mümkün. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.66 GHz Intel Atom veya 2.33 GHz x86 destekli işlemci

- 150 MB RAM

- Intel dahili ekran kartı

- 150 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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