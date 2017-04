Can Erdil Şentürk

Little Nightmares güçlü bir atmosfere sahip olan ve oyunculara alışılmıştan farklı bir korku tecrübesi yaşatan bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Bizi çocukluk korkularımızla yüzleştiren bir oyun olan Little Nightmares'da oldukça sıradışı bir dünyaya konuk oluyoruz. The Maw adı verilen bu dünya çürümüş ruhların bir sonraki yemeklerini beklediği bir ara durak olarak düşünülebilir. Biz ise bu dünyada hapsolmuş Six adlı garip bir kahramanın yerine geçiyoruz ve kaçabilmek için kendi korkularımızla yüzleşiyoruz. Keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı gizem, ölümcül tehlikelerin yanında bizi bekliyor.

Little Nightmares'ın oynanışı bir platform oyunu gibi. Hatta Limbo'yu anımsatan sahnelerle karşılaşabilirsiniz. Fakat Little Nightmares tam anlamıyla 2 boyutlu bir oyun değil, oyunda 3 boyutlu bir dünyada kahramanımızı kontrol etmekteyiz. Karşımıza çıkan bulmacaları çözebilmek ve engelleri aşmak için tıpkı bir çocuk gibi düşünmemiz gerekebiliyor.

Little Nightmares'de ışık ve karanlık çok iyi kullanılıyor. Bunun yanısıra oyundaki mekan tasarımları da oldukça başarılı. Sonuçta sağlam bir oyun atmosferi yaratılmış. Little Nightmares'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GTX 460 ekran kartı

- DirectX 11

- İnternet bağlantısı

- 10 GB boş depolama alanı