Bugün MOBA oyunlarından bahsedecek olursak, DoTA 2 ve Blizzard'ın Heroes of the Storm isimli beklenen oyununu anmazsak yanlış etmiş oluruz. Ne var ki özellikle son 3 yılda ciddi anlamda popüler olan ve twitch.tv üzerinde uzun zamandır zirveyi kimseye kaptırmayan League of Legends'ın (LOL) oyunseverlerdeki ayrı yerini tarif etmekte fayda var. Bayrağı eski DoTA'dan devralan oyunun yapımcısı Riot Games, ilk DoTA haritasını hazırlayan Guinsoo ve ekibiyle birlikte League of Legends'i tasarladı. Oyuncu camiasına kısaca LoL olarak anılan oyun zamana meydan okurcasına sürekli güncelleniyor.

Başladığı günden bu yana 3 kat kadar fazla karakter seçenekleri, yeni eklenen oyun modları ve geliştirilen görsellerle LoL, uzun bir süre daha oyunseverlerin ilgisini üzerine toplayacak gibi gözüküyor. Ülkelerinin en başarılılı oyuncularıyla oluşturulan LCS ligleri kıtalara yayılmışken, bu liglerden zaferle ayrılanlar her sene dünya çapında ilgi gören bir turnuvada çarpışıyorlar. E-Spor kavramının içini dolduran ve e-sporu yeniden tanımlayan bir oyun olan League of Legends'in profesyonel oyuncuları da internet üzerinden milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Tamamen ücretsiz oynanabilen oyunda kazandığınız tecrübe puanları eşliğinde 20'nci seviyeye yükseldiğiniz andan itibaren dereceli maçlara çıkıp bulunduğunuz sunucudaki diğer oyuncularla sıralama maçlarına katılabilirsiniz. Sırasıyla Bronz, Gümüş, Altın, Platin ve Elmas liglerinin 5 kümelerinde yükselmeyi başarırsanız sunucunun en iyi oyuncularının olduğu listeye adınızı yazdırabiliyorsunuz. Oyun içersinde kazanmış olduğunuz IP ile yeni karakterleri açmanız mümkünken bu işi hızlandırmak için Riot Puanları (RP) satın almanız da mümkün. RP satın alarak yapabileceğiniz bir başka şey de severek oynadığınız karakterler için farklı kostümler alabilmek. Bu alanda da çok yenilikçi olan oyun birçok karakter için tematik ve orjinal kostümler sunuyor. Bunların içersinde daha hesaplı olanlar sadece kostümü değiştirirken fiyatı yüksek olanlarda görseller ve animasyonlar kendine has bir görüntüye sahip.

Sihirdar Vadisi olarak bilinen oyunun ana modunda 5'e 5 takımlar oluşturarak kapışıyorsunuz. Bu 5 kişilik takımlarda herkesin takım oyununu mükemmelleştirmek adına farklı bir rolü mevcut. Tank, büyücü, hasar verici, ormancı, destekçi gibi karakter rollerinin iyi bir kombinasyonu rakip takımla mücadele konusunda sizi beklediğiniz başarıya sürükleyecektir. Farklı oyun modlarında ise durum daha deneysel. Uğursuz Koruluk (Twisted Treeline) isimli haritada 3'e 3'lük maçlar gerçekleşirken Hakimiyet Haritasında (Dominion) 5'e 5 oynayıp bölgeleri elinizde tutmanız gerekiyor. Çerezlik niyetine oynanan ARAM modunda ise tek koridora 5'e 5 rastgele gelen karakterler kapışıyor.

Her gelen karakterin girişi daha bir sansasyon olurken dengeli bir oyun keyfi sağlamak adına yeni eşyalar ve güncellemeler de eksik olmuyor. League of Legends, oyuncu etkileşimini en çok dikkate alan oyunlardan biri olarak biliniyor ve bu dinamizmi sayesinde oyun zevkini azami seviyeye yükseltiyor. League of Legends, tarihe adını yazdıran bir oyundur.