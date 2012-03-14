League of Legends
Ücretsiz Online Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu
Bugün MOBA oyunlarından bahsedecek olursak, DoTA 2 ve Blizzard'ın Heroes of the Storm isimli beklenen oyununu anmazsak yanlış etmiş oluruz. Ne var ki özellikle son 3 yılda ciddi anlamda popüler olan ve twitch.tv üzerinde uzun zamandır zirveyi kimseye kaptırmayan League of Legends'ın (LOL) oyunseverlerdeki ayrı yerini tarif etmekte fayda var. Bayrağı eski DoTA'dan devralan oyunun yapımcısı Riot Games, ilk DoTA haritasını hazırlayan Guinsoo ve ekibiyle birlikte League of Legends'i tasarladı. Oyuncu camiasına kısaca LoL olarak anılan oyun zamana meydan okurcasına sürekli güncelleniyor.
Başladığı günden bu yana 3 kat kadar fazla karakter seçenekleri, yeni eklenen oyun modları ve geliştirilen görsellerle LoL, uzun bir süre daha oyunseverlerin ilgisini üzerine toplayacak gibi gözüküyor. Ülkelerinin en başarılılı oyuncularıyla oluşturulan LCS ligleri kıtalara yayılmışken, bu liglerden zaferle ayrılanlar her sene dünya çapında ilgi gören bir turnuvada çarpışıyorlar. E-Spor kavramının içini dolduran ve e-sporu yeniden tanımlayan bir oyun olan League of Legends'in profesyonel oyuncuları da internet üzerinden milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Tamamen ücretsiz oynanabilen oyunda kazandığınız tecrübe puanları eşliğinde 20'nci seviyeye yükseldiğiniz andan itibaren dereceli maçlara çıkıp bulunduğunuz sunucudaki diğer oyuncularla sıralama maçlarına katılabilirsiniz. Sırasıyla Bronz, Gümüş, Altın, Platin ve Elmas liglerinin 5 kümelerinde yükselmeyi başarırsanız sunucunun en iyi oyuncularının olduğu listeye adınızı yazdırabiliyorsunuz. Oyun içersinde kazanmış olduğunuz IP ile yeni karakterleri açmanız mümkünken bu işi hızlandırmak için Riot Puanları (RP) satın almanız da mümkün. RP satın alarak yapabileceğiniz bir başka şey de severek oynadığınız karakterler için farklı kostümler alabilmek. Bu alanda da çok yenilikçi olan oyun birçok karakter için tematik ve orjinal kostümler sunuyor. Bunların içersinde daha hesaplı olanlar sadece kostümü değiştirirken fiyatı yüksek olanlarda görseller ve animasyonlar kendine has bir görüntüye sahip.
Sihirdar Vadisi olarak bilinen oyunun ana modunda 5'e 5 takımlar oluşturarak kapışıyorsunuz. Bu 5 kişilik takımlarda herkesin takım oyununu mükemmelleştirmek adına farklı bir rolü mevcut. Tank, büyücü, hasar verici, ormancı, destekçi gibi karakter rollerinin iyi bir kombinasyonu rakip takımla mücadele konusunda sizi beklediğiniz başarıya sürükleyecektir. Farklı oyun modlarında ise durum daha deneysel. Uğursuz Koruluk (Twisted Treeline) isimli haritada 3'e 3'lük maçlar gerçekleşirken Hakimiyet Haritasında (Dominion) 5'e 5 oynayıp bölgeleri elinizde tutmanız gerekiyor. Çerezlik niyetine oynanan ARAM modunda ise tek koridora 5'e 5 rastgele gelen karakterler kapışıyor.
Her gelen karakterin girişi daha bir sansasyon olurken dengeli bir oyun keyfi sağlamak adına yeni eşyalar ve güncellemeler de eksik olmuyor. League of Legends, oyuncu etkileşimini en çok dikkate alan oyunlardan biri olarak biliniyor ve bu dinamizmi sayesinde oyun zevkini azami seviyeye yükseltiyor. League of Legends, tarihe adını yazdıran bir oyundur.
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5- League of Legends için Ziyaretçi dedi ki;
superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr abi indirin
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League of Legends için başak başdoğan dedi ki;
ücretsiz bir oyun değil mi indiricem emin olamıyorum
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League of Legends için Ziyaretçi dedi ki;
lague of legends indirilmiyo arkadaşlar ne yapmalıyım sihirbaz heliye 64 bit diyo
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League of Legends için meral kayahan dedi ki;
1 saat sonra oluyormu peki ben denedim ama olmadı nedense aarkadaşlar sizde oldumu 1 saat beklendiğinde
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League of Legends için iNMİYOAd Soyad dedi ki;
Dünya'nın en çok oynanan oyunu olan League Of Legends ile oynarken eğer Türkiye sunucusunda oynarsanız belli bir seviyeye gelene kadar sürekli küfür eden, maç sırasında oyundan çıkarak takımını eksik sayıda bırakan, kısacası takımını sürekli zor duruma düşüren oyuncularla karşılaşırsınız. Ama Türkiye'de ki oyuncu kitlesi de her geçen gün gelişmektedir. Oyunda arada bir teknik sorunlar olabiliyor ama bunun nedeni sürekli oyunun güncellenmesi, yenilenmesidir. Oyuna yeni başlarken çok sıkıntı çekebilirsiniz, sürekli maç kaybedebilir ve bir çok kişiden azar işitebilir ya da küfür yiyebilirsiniz. Benim tavsiyem bir kaç arkadaşınız ile aynı anda başlayın, bir süre boyunca hep birlikte girin oyuna. Oyunda Platin, Elmas kümeye ulaşırsanız artık kolay kolay bu sıkıntıları çekmezsiniz (belki arada bir, ufak tefek). Bu oyunun diğer çoğu oyundan farkı hiç bitmemesi ve sürekli oyunun değişmesidir. Bu yüzden oyunu oynarken bazı şeylerden artık canınız sıkılırsa oyun değiştiğinde, yeni karakterler eklendiğinde, yeni modlar eklendiğinde, yeni oynanış tarzları oluştuğunda tekrar eğlenebilirsiniz. Oyunun ana modu ve haritası olan Sihirdar Vadisi'nde bir maçın süresi ortalama 30-45 dk arası sürüyor. Ama tabi o maçtaki oyuncuların oynayışına göre değişebiliyor. Bazen maçların 15 dk ve ya 60 dk sürdüğü de oluyor.
NOT 1: Oyunda son seviye olan 30. seviyeye ulaşıldığında dereceli lig sistemine katılabilirsiniz. 20. seviyede 3. seviye rünleri ve 1 kabiliyet puanı açılır o kadar.
NOT 2: Oyunda 7 küme vardır. Bunlar sırası ile Bronz, Gümüş, Altın, Platin, Elmas, Ustalık, Şampiyonluktur. İlk 5 kümede 5 tane lig vardır. son 2 küme tek ligden oluşur ve sadece o sunucunun dereceli lig sisteminin en başarılı oyuncuları bulunur.
Oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen, kendisini daha hızlı geliştirmek için tüyolar isteyen varsa benim kullandığım bu hesabı arkadaş olarak ekleyebilir: UVoliet
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 469 / 296,132
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Riot Games
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