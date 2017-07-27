Cliff Blezinski'nin yeni FPS oyunu çılgın seviyede aksiyon sunuyor

LawBreakers daha önceden Epic Games'de görev alarak Gears of War gibi oyunlar yaratmış Cliff Blezinski ve ekibi tarafından hazırlanmış yeni nesil bir online FPS oyunu.

Overwatch'a ciddi bir rakip olarak karşımıza çıkan LawBreakers, bizi Dünya'nın uzak bir gelecektki haline konuk ediyor. Dünya, anormal sismik aktiviteler sonucu oluşan depremler ile farklı bir hal almış, yer çekimi kuralları tamamen değişmiştir. Bu değişmiş dünya düzeninde biz kanunu savunan kahramanların ya da kuralları çiğnemeye çalışan kahramanların tarafını seçiyor ve 360 derecelik savaşlara katılıyoruz.

LawBreakers'da fizik kuralları değiştiği için savaşlarda sağımız, solumuz, önümüz ve arkamızın yanısıra yukarımıza ve aşağımıza da bakmamız gerekiyor. Bize herhangi bir yönden saldırı gelebilmekte, bu da oyunu heyecanlı bir yapıya kavuşturmakta. Oyuncular LawBreakers'da halatlarla, jetpackleri yardımıyla havada süzülebiliyor, zamanı bükerek drone gibi araçlar yardımıyla savaşta avantaj kazanabiliyor.

LawBreakers'da farklı kahraman sınıfları yer almakta. Bu kahraman sınıfları taktiksel yeteneklere sahipler, kimileri takım üyelerini iyileştirebiliyor, kimileri yakın mesafede yüksek hasar veriyor, kimileri de uzak mesafeden ölümcül olabiliyorlar.

LawBreakers, hızlı ve yoğun aksiyon mantığına oturtulan bir oyun. Güzel grafikler oyunun güçlü yönleri arasında. LawBreakers'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi (Oyun sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışmaktadır)

- Intel Core 2 Extreme QX 6850 veya AMD A8 3870K işlemci (4 çekirdekli işlemci)

- 6 GB RAM

- Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı

- DirectX 11

- 35 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı