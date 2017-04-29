?     Geri Bildirim
Last Hours Of Jack
TamindirOyunAksiyonLast Hours Of Jack - Zombi Temalı Aksiyon Oyunu

Last Hours Of Jack

Satın Al Satın Al
Editör Puanı: 4/5
4
Last Hours Of Jack
Last Hours Of Jack
Last Hours Of Jack
Last Hours Of Jack
Last Hours Of Jack
Last Hours Of Jack
Last Hours Of Jack
Last Hours Of Jack
Last Hours Of Jack

Last Hours Of Jack'da mizah ve aksiyon bir arada

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 3 saat önce

Last Hours Of Jack bolca kan ve aksiyon içeren bir zombi oyunu  olarak tanımlanabilir.

Last Hours Of Jack'te bir teknoloji şirketinde bilgi işlem bölümünde çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bir sosyopat ve nerd olan Jack, beklemediği bir şekilde bir kahramana dönüşüyor. Çalıştığı ofiste ortaya çıkan bir zombi felaketi sonucunda ofisinin tek umudu haline gelen Jack zombiler arasına dalıyor ve uzun bir maceraya atılıyor.

Last Hours Of Jack'te ofiste görebileceğiniz herhangi bir eşyayı silah olarak kullanabiliyorsunuz. Sandalyeler, bilgisayarlar, mobilyalar ve daha birçok eşya silah olabilmekte.

Bir top down shooter oyununa benzeyen bir oynanış sunan Last Hours Of Jack tatmin edici bir grafik kalitesi sunuyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel i3 işlemci

- 4 GB RAM

- OpenGL 2.0 desteğine sahip Nvdia GeForce veya AMD Radeon ekran kartı

- 275 MB boş depolama alanı

Last Hours Of Jack için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Pastanaga Sideral
1234

Aksiyon Popülerleri

  1. Grand Theft Auto 5
    Grand Theft Auto 5GTA 5
  2. Zula
    ZulaTürk Yapımı Ücretsiz FPS Oyunu
  3. Counter Strike Global Offensive
    Counter Strike Global OffensiveYeni Counter-Strike Oyunu
  4. Call Of Duty 2
    Call Of Duty 2Tek Oyunculu Aksiyon Oyunu
  5. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasWindows 8.1 için GTA Oyunu

Savaş Oyunları