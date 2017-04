Can Erdil Şentürk

Last Hours Of Jack bolca kan ve aksiyon içeren bir zombi oyunu olarak tanımlanabilir.

Last Hours Of Jack'te bir teknoloji şirketinde bilgi işlem bölümünde çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bir sosyopat ve nerd olan Jack, beklemediği bir şekilde bir kahramana dönüşüyor. Çalıştığı ofiste ortaya çıkan bir zombi felaketi sonucunda ofisinin tek umudu haline gelen Jack zombiler arasına dalıyor ve uzun bir maceraya atılıyor.

Last Hours Of Jack'te ofiste görebileceğiniz herhangi bir eşyayı silah olarak kullanabiliyorsunuz. Sandalyeler, bilgisayarlar, mobilyalar ve daha birçok eşya silah olabilmekte.

Bir top down shooter oyununa benzeyen bir oynanış sunan Last Hours Of Jack tatmin edici bir grafik kalitesi sunuyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel i3 işlemci

- 4 GB RAM

- OpenGL 2.0 desteğine sahip Nvdia GeForce veya AMD Radeon ekran kartı

- 275 MB boş depolama alanı