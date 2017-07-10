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Kreedz Climbing
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Kreedz Climbing

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Editör Puanı: 0.5/5
0.5
Kreedz Climbing
Kreedz Climbing
Kreedz Climbing
Kreedz Climbing
Kreedz Climbing
Kreedz Climbing
Kreedz Climbing
Kreedz Climbing
Kreedz Climbing

Ücretsiz Platform - Yarış Oyunu

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Kreedz Climbing'de diğer oyunculara veya zamana karşı yarışarak engelleri aşmaya çalışıyoruz

Kreedz Climbing eğer reflekslerinize güveniyorsanız size bir hayli heyecanlı bir oyun tecrübesi sunabilecek farklı oyun türlerini karıştıran bir oyun. 

Bir platform oyunu ve yarış oyunu karışımı şeklinde hazırlanmış Kreedz Climbing'in güzel yönü ise oyunu bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabilmeniz. Kreedz Climbing'de oyunculara özel olarak tasarlanmış parkurlarda zamana veya diğer oyunculara karşı yarışma imkanı veriliyor. Bu yarışlarda yapmamız gereken şey ise kayaların üzerinden zıplamak, boşluklara düşmemek, tırmanmak ve dar yollardan ilerleyerek bitişe en kısa süre içerisinde ulaşmak. Ayrıca zaman zaman çeşitli bulmacaları çözmemiz de gerekiyor.

Kreedz Climbing'de dilerseniz diğer oyuncuların nasıl yarıştığını da seyredebiliyorsunuz. Oyunda hata yaptığınızda oyun sonlanmıyor, bunun yerine kontrol noktası sistemi mevcut. Herhangi bir hata yaptığınızda bir önceki kontrol noktasından yarışa devam edebiliyorsunuz.

Kreedz Climbing içinde 120'den fazla harita yer alıyor, buna ek olarak oyuncular kendi haritalarını tasarlayabiliyor. Valve'ın Half Life oyunlarında da kullandığı Source oyun motoruyla geliştirilen Kreedz Climbing, buna bağlı olarak Counter Strike kaplamalarına da yer vermekte. Kreedz Climbing'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- 2 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- DirectX 9 uyumlu ekran kartı ve ses kartı

- DirectX 9.0c

- 8 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme


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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
Üretici:
ObsessionSoft
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