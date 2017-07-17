Kingdoms and Castles'da kendi krallığınızı inşa ediyor ve onu kalelerle kuşatıyorsunuz

Kingdoms and Castles renkli grafikleri bir hayli eğlenceli bir oynanış ile birleştiren bir strateji oyunu olarak tanımlanabilir.

Orta Çağ temalı bir oyun olan Kingdoms and Castles'da oyuncular kendi krallıklarını inşa etmeye çalışıyorlar. Bu işe sıfırdan başlıyoruz ve küçük bir toprak parçası üzerinde krallğımızın temelini atıyoruz. Sonrasında ise sürekli krallığımızı geliştirmek ve en ihtişamlı krallığa sahip olabilmek için mücadele ediyoruz.

Kingdoms and Castles'da oyuncular topraklarınının bir bölümünü tarlaya dönüştürerek tarım yapabiliyorlar ve bu syaede krallık halkını besleyebiliyorlar. Halkınızı ağaç kesmeye gönderebiliyor, taş ocakları açarak bu ocaklarda çalıştırabiliyorsunuz. Bu yolla elde edeceğiniz kaynaklarla da evler ve kalaler inşa edebilmektesiniz.

Kingdoms and Castles bir hayli detaylı bir oyun. Oyunda halkınızın mutluluğunu göz önünde bulundurmalı, sürprizlere hazırlıklı olmalısınız. Halkınızın mutluluğu için hanlar, umutsuzuğa düşmemeleri için kiliseler açmalı, salgın hastalıklara hızlı bir şekilde müdahale etmelisiniz. Mevsimlerin yer aldığı oyunda halkınızın açlıktan ölmemesi için uzun kışları göz önünde bulundurarak gıda depolamalısınız. Bütün bunlar ile uğraşırken bir yandan da vikingler krallığınıza saldırıyor. Yani işler bir hayli zor olabilmekte.

Kingdoms and Castles lego oyuncaklarını anımsatan hoş grafiklere sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit işletim sistemi

- 2.0 GHz Intel Core 2 Duo veya 2.5 GHz AMD Athlon X2 6400+ işlemci

- 4 GB RAM

- 256 MB Nvidia GeForce GTX 260, ATI Radeon HD 5670 veya Intel HD Graphics 4600 ekran kartı

- DirectX 11

- 1 GB boş depolama alanı