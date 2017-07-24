Just Cause 3: Multiplayer Mod
Online Oyun Modu
Bu mod ile Just Cause 3'ü online olarak oynayabilirsiniz
Just Cause 3: Multiplayer Mod eğer Steam hesabınızda Just Cause 3 oyununa sahipseniz bu oyuna online oyun modunu eklemenizi sağlayan bir oyun modu.
Just Cause 3, bir hayli geniş bir açık dünyaya yer veren bir aksiyon oyunuydu. Oyunda Akdeniz üzerindeki adaları ziyaret ediyor ve bu harita üzerinde çılgınca aksiyona dalabiliyorduk. Fakat oyunun senaryo modunu bitirince geriye yapacak bir şey kalmıyordu. Just Cause 3 sayesinde oyunu bitirmiş olsanız bile eğlenebilmenize imkan tanıyor.
Just Cause 3 multiplayer modu oyuncu topluluğu tarafından hazırlanmış bir fan projesi. Bu mod ile oyunu diğer oyuncularla birlikte oynayabiliyor, onlara karşı veya onlarla birlikte savaşabiliyorsunuz.
Just Cause 3 multiplayer modu oyundaki kara, deniz ve hava araçlarıyla çılgın akrobatik hareketler yapmanıza, savaşmanıza ve yarışmanıza imkan tanıyor. Oyuncular kendi oyun modlarını da bu mod üzerinden oyuna ekleyebiliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- nanos GbR
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