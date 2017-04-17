Jidousha Shakai geniş bir açık dünya sunan bir yarış oyunu.

Oyunculara özgürce oyun haritası üzerinde dolanma imkanı veren bir oyun olan Jidousha Shakaida hem rekabet dolu online yarışlara katılmanıza imkan veriyor, hem de modifiye seçenekleriyle hayalinizdeki aracı yaratmanıza izin veriyor. Oyunda aracınızın görünümünü tepeden tırnağa özelleştirebiliyorsunuz. Kapartolar, çamurluklar, tamponlar bodykitler, jantlar, lastikler, rüzgarlıklar, egzozlar, lambalar ve daha birçok farklı öğe değiştirilebilmekte. Araç görünümünün yanısıra motorda da geliştirmeler yapabiliyorsunuz ve aracınızın performansını artırabiliyorsunuz. Farklı boya seçenekleri, plakalar oyundaki diğer özelleştirme seçenekleri arasında.

Jidousha Shakai'ya çeşitli etkinlikler düzenlenerek ödüller dağıtılması, oyuna bir harita editörü eklenerek oyunculara kendi yarış haritalarını tasarlama imkanı verilmesi de planlanıyor. Ayrıca oyun için radyo eklenerek bu radyoda VLC şarkı çalma listelerinizi veya online radyo akışlarınızı da oynatabileceksiniz.

Jidousha Shakai'ın ortalama bir grafik kalitesine sahip olduğu söylenebilir. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core 2 Duo işlemci

- 2 GB RAM

- Dahili ekran kartı (Intel HD veya Radeon HD serisi)

- DirectX 9.0

- İnternet bağlantısı

- 5 GB boş depolama alanı

- Ses kartı