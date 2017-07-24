Infested Nation'da binalara girip zombileri temizlemeye çalışıyoruz

Infested Nation zorlu ve heyecanlı oynanışıyla dikkat çeken top down shooter türünde bir aksiyon oyunu.

Bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bu retro tarza sahip zombi oyunu bize zombi istilası sonrasında tek başına zombi sürüleriyle savaşmaya çalışan bir kahramanın yerine geçme imkanı veriyor. Kahramanımız silahlarını kuşanarak binalara dalıp bu binaları zombilerden temizlemek için mücadele ediyor. Fakat zombiler hem sayıca kahramanımızdan üstünler hem de kahramanımızın cephanesi ve silahları sınırlı. Bu nedenle zombileri alt etmek için zekamızı ve sezgilerimizi etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor.

Infested Nation'ın ounanışı ilk 2 GTA oyununa benziyor. Kahramanımızı kuşbakışı kamera açısıyla kontrol ediyoruz ve 4 yöne doğru ilerleyerek zombilerle çarpışıyoruz. Ayrıca oyunda tek savaşacağımız şey zombiler de değil; yağmacılar bizi öldürmek için hiç tereddüt etmiyorlar. Oyunda bir zombi ısırığı veya bir kurşun bile ölümümüze sebep olmakta; bu nedenle her attığımız adımı 2 kere düşünmemiz gerekiyor.

Infested Nation içindeki farklı silah seçenekleri oyuna renk katıyor. Oyun eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabilecek düşük sistem gereksinimli bir oyun. Infested Nation'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1.2 GHz işlemci

- 4 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip DirectX uyumlu ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 112 MB boş depolama alanı