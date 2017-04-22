Immortal Redneck eğer hızlı ve heyecanlı bir FPS oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir oyun.

Bizi antik Mısır'da geçen bir hikayeye konuk eden Immortal Redneck'de redneck olarak adlandırılan, Amerika'nın kırsal kesimlerinde yaşayan ve vücutlarındaki güneş yanıklarından ötürü kilometrelerce öteden fark edilebilen insanlar ana kahramanımız oluyor. Kahramanımız Mısır'a turistik bir gezi için gittiğinde ortaya çıkan bir kazanın ardından kendisini mumyalanmış bir halde bir piramitin içinde uyanarak buluyor. Bundan sonra ise neden mumyalandığını çözmeye çalışıyor, biz de ona yardımcı oluyoruz.

Immortal Redneck'teki maceramız piramitler içinde geçerken karşımıza mumya ve farklı canavarlar düşman olarak çıkıyor. Bu düşmanları temizleyerek bölüm sonu canavarlarına ulaşıyoruz ve zorlu karşılaşmalar yapıyoruz.

Immortal Redneck'de zindanlar rastgele bir düzenle yaratılıyor. Ayrıca oyunda farklı kahraman sınıfları ve savaş yetenekleri bulunuyor. Oyunda öldüğünüzde ise kalıcı olarak ölüyorsunuz. Yani oyun hatanızı affetmiyor. Oyunda 50'den fazla silahı kullanabilir, büyü yaparak düşmanlarınıza tuzak kurabilirsiniz.

Immortal Redneck'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.5 GHz 2. nesil Intel i3 işlemci

- 2 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 650 veya eşdeğer özelliklere sahip bir ekran kartı

- DirectX 10

- 7 GB boş depolama alanı